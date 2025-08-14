به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ صبح امروز پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴، همزمان با اربعین حسینی، خیل عاشقان و دلدادگان حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) در گیلان، با پای دل و قدم‌های استوار، مسیر گلزار شهدای رشت تا بارگاه ملکوتی حضرت آقا سیدجلال‌الدین اشرف(ع) در آستانه‌اشرفیه را پیمودند. زائران جامانده از کربلا، با زمزمه زیارت اربعین، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی، فضای مسیر را معطر به عطر حسینی کردند و بار دیگر ثابت کردند که فاصله جغرافیایی، مانعی برای پیوستن به کاروان عشق نیست.

در طول مسیر، موکب‌های مردمی با چای داغ، نذری‌های محلی و پرچم‌های یا حسین(ع)، از عزاداران پذیرایی می‌کردند و صدای لبیک یا حسین، همهمه شهرها و روستاهای بین راه را پر کرده بود. این حرکت معنوی، پیش از ظهر در حرم مطهر آقا سیدجلال‌الدین اشرف(ع) به پایان رسید و زائران با خواندن زیارت و اقامه عزای دسته‌جمعی، یاد و نام شهدای کربلا را گرامی داشتند.

عصر امروز نیز، اجتماع عظیم جاماندگان اربعین در مرکز استان گیلان شکل گرفت. عزاداران حسینی، این بار از گلزار شهدای رشت به سمت پیاده‌راه فرهنگی حرکت کردند و در میدان شهدای ذهاب، با برگزاری مراسم زیارت اربعین، مرثیه‌خوانی و آیین سینه‌زنی، با کاروان میلیونی اربعین در کربلا هم‌نوا شدند.

در این اجتماع، حضور پرشور خانواده‌ها، جوانان، هیئت‌های مذهبی و خادمان موکب‌ها جلوه‌ای خاص به مراسم بخشیده بود. بارش نم‌نم باران در برخی لحظات، حال و هوایی روحانی‌تر به این همایش معنوی داد و پرچم‌های سیاه و سرخ عزای حسینی، در دست عزاداران به اهتزاز درآمد.

گیلان در صبح و شام اربعین امسال، به کربلایی کوچک بدل شد؛ جاده‌هایی که به ظاهر به آستانه‌اشرفیه و میدان شهدای ذهاب ختم می‌شدند، اما مقصد اصلی‌شان «حسین(ع)» بود. این روز، جاماندگان نماندند؛ چراکه هر قدم‌شان، پلی بود میان دل‌هایشان و بین‌الحرمین.

