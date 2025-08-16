شهادت استوار "رامین صادقی" مأمور انتظامی در ایرانشهر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان بامداد روز شنبه طی اطلاعیه ای، از درگیری مسلحانه پلیس با افراد مسلح مخل نظم و امنیت عمومی در ایرانشهر خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: در این درگیری که ساعتی قبل، در میدان شهید امینی فرد ایرانشهر رخ داد، افراد مسلح، پس از جراحت، از محل متواری شدند.

این اطلاعیه می افزاید: همچنین در این درگیری یک نفر از عوامل گشتی پلیس به نام استوار رامین صادقی به شهادت رسید.

ایرانشهر از توابع سیستان و بلوچستان در ۳۳۷ کیلومتری زاهدان مرکز این استان واقع شده است.

