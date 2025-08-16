به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین «ناصر رفیعی» در سخنرانی معارفی شام اربعین حسینی در حرم مطهر بانوی کرامت به تبیین جایگاه زیارت عاشورا در فرهنگ شیعی پرداخت و آن را فراتر از یک متن زیارتی، بلکه به عنوان منبعی برای «سبک زندگی» دانست.

رفیعی با بیان این‌که زیارت عاشورا بیش از ۲۰ دعا و درخواست معنوی را در بر می‌گیرد، گفت: در این زیارت سه بار جمله “اللهم اجعلنی” تکرار شده است که هر کدام یک جهت‌گیری مهم به زندگی انسان می‌دهد. یکی از این فرازها، “اللهم اجعلنی وجیهاً بالحسین علیه السلام” است که معنای آن این است که خدایا به واسطه امام حسین(ع) مرا پیش خودت آبرومند قرار ده.

وی با اشاره به اینکه واژه «وجیه» به معنای آبرومند، تنها دوبار در قرآن آمده است، افزود: این دو مورد درباره حضرت عیسی(ع) در سوره آل‌عمران و حضرت موسی(ع) در سوره احزاب است. در هر دو مورد، آبروی این پیامبران در معرض خطر بود و خداوند خود به دفاع از آنان پرداخت.

این استاد حوزه علمیه قم علت این دفاع الهی را اهمیت آبرو دانست و اظهار داشت: آبرو به اندازه‌ای مهم است که حتی خداوند برای حفظ آن، معجزه می‌کند. درباره حضرت عیسی(ع)، اتهام ناروا به مادرش با سخن گفتن او در گهواره برطرف شد و درباره حضرت موسی(ع)، تهمت بنی‌اسرائیل با تأیید الهی بی‌اثر گردید.

رفیعی سپس با استناد به آیات سوره حجرات، شش گناه را که به گفته قرآن کریم آبروی انسان را نابود می‌کند، برشمرد و گفت: تمسخر، تجسس، سوءظن، غیبت، لقب‌گذاری ناپسند و عیب‌جویی نه‌تنها گناه کبیره هستند بلکه سرمایه اجتماعی و معنوی فرد را نابود می‌کنند. حتی در فعالیت‌های امنیتی و اجتماعی نیز باید مرز حفظ آبروی مردم رعایت شود.

وی با ذکر نمونه‌هایی تاریخی و اجتماعی، هشدار داد که از بین بردن آبروی یک مؤمن، آثار جبران‌ناپذیری دارد و افزود: رسول خدا(ص) حرمت مؤمن را سه برابر حرمت کعبه دانسته‌ و کسی که آبروی مؤمنی را بریزد، گویا سه بار کعبه را ویران کرده است.

حجت‌الاسلام رفیعی در ادامه، خدمت به امام حسین(ع) را یکی از مهم‌ترین راه‌های رسیدن به آبرومندی نزد خدا دانست و گفت: نوکری امام حسین علیه السلام انسان را آقای عالم می‌کند. همان‌طور که حرّ با توبه و پیوستن به امام، به مقام وجیه عندالله رسید، هرکس خود را به این کشتی نجات برساند، عزت دنیا و آخرت را به دست می‌آورد.

وی با بیان خاطراتی از علمای برجسته مانند ملاعلی کنی و آثار توسل آنان به امام حسین(ع) و یارانش، افزود: هرجا نام امام حسین(ع) و خدمت به او باشد، احترام و عزت نیز هست. این عزت واقعی همان وجیه بودن است که در زیارت عاشورا از خدا می‌خواهیم.

رفیعی در پایان با اشاره به جایگاه خاص زائران حسینی در قیامت، گفت: طبق روایات، بهشت دری به نام “باب‌الحسین علیه السلام” دارد که مخصوص کسانی است که در دنیا با امام حسین(ع) زیسته و بر مصائب او گریسته‌اند. دعای “اللهم اجعلنی عندک وجیهاً بالحسین” نه فقط یک جمله در زیارت عاشورا، بلکه برنامه‌ای برای رسیدن به این جایگاه است.

......................

پایان پیام / ۳۴۸