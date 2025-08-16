به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: این‌گونه اظهارات آشکارا ناقض حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل و قطعنامه‌های مربوط به فلسطین است و نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی قصد دارد اشغال غیرقانونی خود را تحکیم کرده و همه تلاش‌های جامعه جهانی برای صلح و ثبات پایدار در منطقه را نادیده بگیرد.

وزارت خارجه پاکستان تأکید کرد: جامعه جهانی باید چنین تصورات تحریک‌آمیزی را به‌طور کامل رد کند و برای جلوگیری از اقدامات بی‌ثبات‌کننده رژیم صهیونیستی و پایان دادن به جرایم و جنایات مستمر علیه ملت فلسطین، گام‌های فوری و مؤثر بردارد.

پاکستان در این بیانیه بر حمایت کامل خود از حقوق مشروع ملت فلسطین به‌ویژه حق تعیین سرنوشت و تشکیل یک دولت مستقل، پایدار و یکپارچه فلسطین بر اساس مرزهای پیش از ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شریف، بار دیگر تاکید کرد.

