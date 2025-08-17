به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام «اصغر اصغری» امروز یکشنبه، 26 مرداد 1404 در جلسه هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی مراسم بزرگداشت شهدای هفته دولت شهیدان رجایی و باهنر با اشاره به گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی در ۲۶ مرداد، اظهار کرد: باید این روز و همچنین یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس همواره گرامی داشته شود.

وی با اشاره به اینکه هفته‌های پیش‌رو برنامه‌های متعددی در استان برگزار خواهد شد که از مهم‌ترین آن‌ها، مناسبت هشتم شهریور است که یادآور شهادت دو شخصیت برجسته و مردمی انقلاب اسلامی، شهیدان محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر است، بیان کرد: این دو شهید والامقام، نماد ساده‌زیستی، مردمی بودن، مدیریت مومنانه و انقلابی بودند و حادثه تروریستی انفجار دفتر نخست‌وزیری در سال ۱۳۶۰ که منجر به شهادت آن‌ها شد، نمونه‌ای آشکار از تروریسم سازمان‌یافته و پشتیبانی مستقیم آمریکا به عنوان دشمن اصلی ملت ایران بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه این جنایت بخشی از پروژه‌های دائمی دشمنان برای مهار انقلاب اسلامی از طریق ترور و ناامن‌سازی بوده است، گفت: در کنار این مناسبت، یوم‌الله ۱۷ شهریور نیز اهمیت ویژه‌ای دارد که یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ انقلاب اسلامی است.

اصغری ادامه داد: این قیام با ایثار و مقاومت مردم پایه‌های رژیم پهلوی را لرزاند و شهادت جمع زیادی از هم‌وطنان عزیز در میدان ژاله تهران، نقطه عطفی در مسیر انقلاب بود.

وی اضافه کرد: امام خمینی (ره) این روز را یوم‌الله نامیدند و بر ضرورت گرامیداشت آن تأکید داشتند و اهمیت این مناسبت‌ها در حفظ حلقه مقاومت ملت ایران است که امروز به الگویی برای مقاومت در جهان تبدیل شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران به تداوم سیاست‌های ضد ایرانی دشمنان اشاره کرد و گفت: در دهه ۶۰ که ترور شخصیت‌های انقلابی شدت گرفت، امروز این سیاست‌ها در قالب جنگ ترکیبی، حملات سایبری و جنگ روانی و رسانه‌ای علیه ملت ایران دنبال می‌شود.

اصغری تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه تحمیلی نمونه بارزی از این فشارها بود که طی آن صدها هم‌وطن از جمله زنان، کودکان، امدادگران، دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان نظامی به شهادت رسیدند.

وی افزود: این اقدامات نشان‌دهنده تداوم خباثت استکبار جهانی است که همچنان ملت شریف ایران را تهدید می‌کند و ظلم و جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه که نزدیک به دو سال ادامه دارد، نمونه‌ای دیگر از این خشونت‌ها است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با تأکید بر این نکته که جنگ ۱۲ روزه تنها یک نبرد نظامی نبود، گفت: این جنگ جلوه‌ای از ترکیب جنگ‌های نظامی، سایبری، رسانه‌ای و روانی علیه ملت ایران بود که با مقاومت هوشمندانه و وحدت ملت، دشمنان خنثی شدند.

اصغری یاد و خاطره شهدای رجایی، شهدای ۱۷ شهریور و شهدای جنگ تحمیلی را گرامی داشت و اظهار کرد: ما باید یاد شهدای خدمت و ایثار را همیشه زنده نگه داریم و شهدای هفته دولت نیز جزو این عزیزان هستند که در این مسیر پر افتخار گام برداشته‌اند.

وی ادامه داد: در جلسه روز گذشته با مدیران کل استانداری و دبیر ستاد هفته دولت، برنامه‌ریزی شد که در روز هشتم شهریور برنامه‌ای شاخص و جامع در مرکز استان برگزار شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران گفت: این برنامه شامل بخش‌های فرهنگی و مراسمی است که در آن علاوه بر گرامیداشت یاد شهدا، عملکرد دولت در یک سال اخیر و دستاوردهای نظام در چهل و هفت سال گذشته به مردم ارائه خواهد شد.

اصغری با بیان اینکه این مراسم فرصتی برای آگاهی‌بخشی به مردم درباره اهمیت مقاومت و ایثار است، ادامه داد: هدف ما تقویت وحدت ملی، اشاعه گفتمان ایثار، مقاومت و خدمت صادقانه در میان نسل‌های جدید و همچنین تقبیح نظام سلطه و افشای چهره تروریستی دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با هدایت‌های مقام معظم رهبری و مشارکت همه نهادها، این برنامه‌ها به خوبی برگزار شود و راه شهدای بزرگوار ادامه یابد تا ملت ایران همچنان در مسیر مقاومت و پیشرفت گام بردارد.

