معاونت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت سرپرست افغانستان در خبری اعلام کرد که ۶۰ درصد از آرد مورد نیاز این کشور در داخل تولید می‌شود.

این معاونت همچنین اعلام کرد که سالانه ۶ میلیون تن آرد در افغانستان مصرف می‌شود که از این میان ۳.۵ میلیون تن در داخل کشور تهیه می‌شود.

بر اساس گفته دفتر ملا برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، در حال حاضر ۲۰۰ کارخانه تولید آرد با سرمایه‌گذاری حدود ۱۵۰ میلیون دلار در افغانستان فعال است که نزدیک به ۲۵۰۰ نفر در این کارخانه‌ها مشغول به کار هستند.

این درحالی است که گفته می‌شود تنها حدود یک میلیون تن از این مقدار آرد توسط کارخانه‌ها تولید می‌شود و بیشتر آرد تولید داخل افغانستان توسط آسیاب‌های محلی تهیه می‌شود.

حکومت سرپرست افغانستان در حالی برای حمایت از این صنعت تلاش می‌کند که با روی کار آمدن آنان در تابستان ۱۴۰۰ فقر و گرسنگی فراگیر بر این کشور حاکم شده است و بسیاری از مردم حتی نمی‌توانند با نان خالی شکم خود را سیر کنند.

