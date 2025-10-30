عراق به خودکفایی کامل در تولید سیمان رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت صنعت و معادن عراق در بیانیه‌ای که در میانه ماه جاری منتشر کرد، از دستیابی این کشور به خودکفایی در تولید سیمان خبر داد. بر اساس این بیانیه، میزان تولید سیمان در کارخانه‌های دولتی عراق طی سال ۲۰۲۴ میلادی به ۳۷.۵ میلیون تن رسیده است.

براساس گزارش پایگاه خبری الجزیره نت، گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که افزایش جمعیت، گسترش طرح‌های عمرانی و پروژه‌های بازسازی در سراسر عراق از جمله در اقلیم کردستان، موجب رشد چشمگیر مصرف داخلی سیمان شده است.

در حال حاضر، عراق دارای ۱۸ شرکت دولتی و ۱۳ شرکت خصوصی تولید سیمان است که نقش بسزایی در ثبت رکوردهای تاریخی تولید ایفا کرده‌اند.

تنوع تولید و برنامه‌های توسعه

ضحی الجبوری، سخنگوی وزارت صنعت و معادن عراق، در گفت‌وگو با پایگاه خبری الجزیره نت تأکید کرد که کشور در سال ۲۰۲۴ به‌صورت کامل به خودکفایی در تولید سیمان دست یافته است.

به گفته او، صنعت سیمان عراق شامل دو بخش اصلی است. بخش اول، سیمان معمولی (پرتلندی و مقاوم در برابر املاح گوگردی) مورد استفاده در ساخت‌وساز عمومی است. بخش دوم، سیمان غیرمعمولی (تخصصی) که برای چاه‌های نفت بر اساس استاندارد مؤسسه نفت آمریکا (API) در کارخانه سیمان بابل تولید می‌شود.

همچنین کارخانه‌هایی مانند حمام العلیل در نینوا سیمان کم‌قلویه با مقاومت بالا در برابر املاح گوگردی تولید می‌کنند که در ساخت سدها و پروژه‌های آبی به کار می‌رود.

برنامه‌های آینده

الجبوری افزود که وزارتخانه برنامه‌ای جامع برای توسعه صنعت سیمان تدوین کرده است که شامل طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید، نوسازی خطوط تولید و احداث کارخانه‌های تازه می‌شود.

بر اساس این طرح، قرار است ظرفیت تولید سالانه سیمان کشور عراق به حدود ۵۰ میلیون تن برسد تا این کشور بتواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، صادرات منطقه‌ای را نیز آغاز کند.

جهش در تولید و مصرف داخلی

دکتر عبدالرحمن المشهدانی، استاد اقتصاد در دانشگاه عراق، گفت: کشور به سطح بی‌سابقه‌ای از تولید رسیده است که حدود ۳۷.۵ میلیون تن در سال می‌باشد و در صورت بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌ها، این رقم می‌تواند به ۴۵ میلیون تن نیز افزایش یابد.

او افزود که افزایش سریع پروژه‌های عمرانی، احداث مجتمع‌های مسکونی و توسعه زیرساخت‌ها، باعث افزایش شدید تقاضا شده است.

المشهدانی تأکید کرد که دولت عراق قصد دارد علاوه بر خودکفایی، مازاد تولید را به کشورهای همسایه صادر کند؛ چرا که سیمان عراقی از کیفیت بالا و مقاومت ویژه برخوردار است.

چشم‌انداز منطقه‌ای

مهندس معن الراوی از کارشناسان صنعت سیمان می‌گوید: عراق در تولید سیمان ساختمانی به خودکفایی رسیده، اما هنوز باید در تولید انواع تخصصی‌تر گام‌های بیشتری بردارد.

او معتقد است که سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های استانی طی پنج سال اخیر نقش مهمی در افزایش تولید داشته و عراق می‌تواند تا ده سال آینده به یکی از رهبران صنعت سیمان در منطقه تبدیل شود.

چالش‌ها و توصیه‌ها

انمار العبیدی، کارشناس اقتصادی، نیز گفت: با افزایش ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی، نیاز به سیمان در دهه آینده به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش خواهد یافت.

او پیشنهاد کرد که دولت برای کاهش هزینه‌های تولید، کارخانه‌های قدیمی با فناوری مرطوب را به سیستم تولید خشک تبدیل کند که مصرف انرژی و آب کمتری دارد و آلودگی کمتری ایجاد می‌کند.

