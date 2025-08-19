  1. صفحه اصلی
فعالیت سفارت جمهوری چک در تهران از سر گرفته شد

۲۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۴
فعالیت سفارت جمهوری چک در تهران از سر گرفته شد

اولین گروه از کارکنان اعزامی سفارت جمهوری چک در حال حاضر در ایران مشغول به کار هستند تا فعالیت سفارت این کشور در تهران را از سر بگیرند.

خبر از سرگیری فعالیت سفارت جمهوری چک را «نیکولا نکویندووا» مدیر بخش ارتباطات وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد.

مدیر بخش ارتباطات وزارت امور خارجه جمهوری چک همچنین اعلام کرد که کارکنان اعزامی این کشور به تهران در حال حاضر فعالیت دارند تا کارهای سفارت به حالت عادی برگردد و از سر گرفته شود.

گفتنی است جمهوری چک در ۱۹ ژوئن به دلیل حملات رژیم صهیونیستی به ایران، سفارت خود را به طور موقت تعطیل کرده بود.

