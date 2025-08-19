به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کشتار فلسطینیها در سایه سکوت نهادها و مجامع جهانی، بامداد سهشنبه نیز ادامه داشت.
شبکه «الجزیره» به نقل از منابع درمانی گزارش داد که از بامداد دوشنبه تا بامداد سهشنبه، در جریان حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه ۳۰ فلسطینی به شهادت رسیدند.
خبرنگار الجزیره در نوار غزه گفت: «نیروهای اشغالگر اسرائیلی در جنوب شرقی دیرالبلح، واقع در مرکز نوار غزه به سمت فلسطینیها تیراندازی کردند».
شبکه «المیادین» نیز گزارش داد: «هواپیماهای جنگی دشمن نیز به مرکز شهر خانیونس، در جنوب نوار غزه حمله کردند».
......................
پایان پیام / ۳۴۸
نظر شما