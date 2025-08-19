پیام حضرت آیت الله سبحانی در پی درگذشت یک ناشر تهرانی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی از مراجع تقلید شیعه، با صدور پیامی، درگذشت حاج «علی محمدی اردهالی» مدیر انتشارات محمدی و رئیس اسبق اتحادیه ناشران را تسلیت گفتند.

متن پیام معظم‌له به شرح زیر است:

«بسمه‌تعالی

با کمال تأسف، خبر درگذشت فاضل گرامی و ناشر متعهد، جناب حاج علی محمدی اردهالی، را دریافت نمودم.

درباره ایشان سخنی را یادآور می‌شوم که مرحوم علامه شهرستانی در شأن ناشران فرموده است، و آن اینکه: «ناشران چراغ‌بدستانی هستند که راه را برای پویندگان علم و دانش روشن می‌سازند.»

به‌حق، مرحوم محمدی مصداق کامل این بیان بودند.

این ضایعه را به جامعه ناشران و کتابفروشان، و به‌ویژه به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌کنیم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

قم ـ جعفر سبحانی

۲۷ مرداد۱۴۰۴»

