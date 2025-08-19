  1. صفحه اصلی
پیام حضرت آیت الله سبحانی در پی درگذشت یک ناشر تهرانی

۲۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۶
۲۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۶
پیام حضرت آیت الله سبحانی در پی درگذشت یک ناشر تهرانی

آیت الله جعفر سبحانی با صدور پیامی، درگذشت حاج علی محمدی اردهالی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی از مراجع تقلید شیعه، با صدور پیامی، درگذشت حاج «علی محمدی اردهالی» مدیر انتشارات محمدی و رئیس اسبق اتحادیه ناشران را تسلیت گفتند.

متن پیام معظم‌له به شرح زیر است:

«بسمه‌تعالی

با کمال تأسف، خبر درگذشت فاضل گرامی و ناشر متعهد، جناب حاج علی محمدی اردهالی، را دریافت نمودم.

درباره ایشان سخنی را یادآور می‌شوم که مرحوم علامه شهرستانی در شأن ناشران فرموده است، و آن اینکه: «ناشران چراغ‌بدستانی هستند که راه را برای پویندگان علم و دانش روشن می‌سازند.»

به‌حق، مرحوم محمدی مصداق کامل این بیان بودند.

این ضایعه را به جامعه ناشران و کتابفروشان، و به‌ویژه به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌کنیم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

قم ـ جعفر سبحانی

۲۷ مرداد۱۴۰۴»

