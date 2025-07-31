به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله شب زنده دار دبیر شورای عالی حوزههای علمیه با آیت الله العظمی سبحانی مرجع تقلید شیعیان دیدار و پیرامون مسائل حوزه گفتگو کردند.
در این دیدار آیتالله سبحانی با بیان این که باید دروس آزاد حوزه تقویت و انتخاب آزاد استاد برای طلاب تسهیل شود، گفتند: آنچه که باید معیار ارزیابی طلاب باشد اختبار علمی به شیوههای سابق است.
ایشان افزودند: اگر نظام آموزشی ما به گونه ای باشد که طلاب را در مدارس محصور کند، حوزه آزاد ما از رونق خواهد افتاد و امتیازی که بر برخی مراکز علمی داشت از بین خواهد رفت.
مرجع تقلید شیعیان عنوان کردند: مدارس علمیه باید مسکن طلاب باشند و طلاب درس و بحث را در فضای آزاد حوزه دنبال کنند.
آیتالله سبحانی با اشاره به مباحثه به عنوان یکی از سنتهای کارآمد حوزه علمیه اظهار داشتند: مباحثه در گذشته بسیار رایج و موثر بود که متاسفانه امروزه خیلی کم رنگ و تعطیل شده است.
ایشان به ضرورت توانمندسازی طلاب جهت تقریر نویسی و کتابت به عربی اشاره کردند.
آیتالله سبحانی با اشاره به وجود دبیر شورای عالی حوزه های علمیه که جامع بین علم و عمل،آگاه به مباحث قدیم و جدید است، گفتند: امید واثق به حل مشکلات حوزه های علمیه دارم.
در این دیدار آیت الله شب زنده دار دبیر شورای عالی حوزههای علمیه با اشاره به پیگیری دغدغههای مراجع معظم تقلید، به برخی مصوبات شورای عالی برای رسمیت شناختن درس های آزاد در مقاطع مختلف حوزه اشاره کرد و افزود: در این طرح، طلاب آزادی بیشتری در انتخاب اساتید خواهند داشت که البته با مدیریت هوشمندانه از مشکلات احتمالی هم جلوگیری خواهد شد.
