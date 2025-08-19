بزرگداشت و اعلام تعطیلی ۲۸ مرداد در افغانستان به مناسبت سالروز استقلال این کشور

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حکومت سرپرست افغانستان به مناسبت سالروز استقلال این کشور از انگلیس در ۲۸ اسد (مرداد) سال ۱۲۹۸، این روز را تعطیل رسمی در افغانستان اعلام کرد.

وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست افغانستان روز یکشنبه ۲۶ مرداد با انتشار اعلامیه‌ای گفت که ۲۸ مرداد تمام ادارات و نهادها تعطیل خواهند بود.

اعلام تعطیلی این روز و روز ۲۴ مرداد، به مناسبت تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، در حالی صورت گرفته که برخی از تعطیلی‌های سابق افغانستان مانند روز عاشورا و نوروز، توسط طالبان لغو شده است.

در حکومت سابق و فعلی افغانستان، همه ساله از روز ۲۸ مرداد به عنوان یک مناسبت ملی، بزرگداشت به عمل می‌آید.

در همین حال امروز به مناسبت یکصدوششمین سالروز استقلال افغانستان از انگلیس، مراسم بزرگداشتی با حضور مقامات حکومت سرپرست افغانستان در مقر وزارت دفاع این کشور برگزار شد.

مقامات طالبان در حالی از سالروز استقلال و آزادی افغانستان بزرگداشت به عمل آوردند که منتقدان آنان می‌گویند حکومت طالبان پس از گذشت ۴ سال، هنوز مقبولیت لازم را در افغانستان به دست نیاورده و این حکومت نتوانسته نیازهای مردم و خواسته‌های مشروع شیعیان، از جمله رسمیت مذهب جعفری و مشارکت آنان در حکومت را برآورده کند.

