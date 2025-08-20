به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تصادف جاده‌ای هولناک شب گذشته(سه شنبه ۲۸ مرداد) در جاده مرز اسلام قلعه به هرات افغانستان که منجر به جان‌باختن ۷۹ نفر شد، شورای علمای شیعه استان هرات، در پیامی این حادثه دلخراش را به داغدیدگان تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

حادثه جانسوز شب گذشته باعث غم و اندوه فراوان گردید.

این حادثه غم انگیز را خدمت خانواده های داغدیده و همه هموطنان گرامی تسلیت و تعزیت عرض می‌داریم.

خداوند روح مرحومین این سانحه دلخراش را غریق دریای رحمتش بفرماید و به بازماندگان صبر و اجر جزیل عنایت فرماید.

شورای علمای شیعه هرات - ۱۴۰۴/۵/۲۹

