تسلیت ایران به مردم افغانستان در پی حادثه مرگبار ترافیکی استان هرات افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی وقوع حادثه دلخراش ترافیکی شب گذشته در ولایت هرات که منجر به جانباختن و زخمی شدن تعدادی از شهروندان افغانستان شد، محمدرضا بهرامی، دستیار وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل آسیای جنوبی، با انتشار توئیتی مراتب همدردی و تسلیت خود را به مردم افغانستان ابراز کرد.
بهرامی در این پیام نوشت:
«مراتب تسلیت عمیق و صمیمانه خود را بابت جان باختن تعدادی از شهروندان افغانستان در اثر حادثه ترافیکی شب گذشته در استان هرات به خانواده جانباختگان و مقامات این کشور ابراز میدارم. از خداوند متعال برای بهبودی سریع آسیبدیدگان مسئلت میکنم.»
این پیام همدردی در حالی منتشر میشود که روابط دو کشور ایران و افغانستان همواره بر پایه پیوندهای تاریخی، فرهنگی و انسانی استوار بوده و چنین حوادثی، بر اهمیت همبستگی و همراهی میان دو ملت بیش از پیش تأکید میکند.
