تسلیت ایران به مردم افغانستان در پی حادثه مرگبار ترافیکی استان هرات افغانستان

۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۱۱
محمدرضا بهرامی، دستیار وزیر خارجه ایران و مدیرکل آسیای جنوبی، با انتشار پیامی در توئیتر، جان‌باختن شماری از شهروندان افغانستان در تصادف شب گذشته در استان هرات افغانستان را به خانواده‌های قربانیان و ملت افغانستان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی وقوع حادثه دلخراش ترافیکی شب گذشته در ولایت هرات که منجر به جان‌باختن و زخمی شدن تعدادی از شهروندان افغانستان شد، محمدرضا بهرامی، دستیار وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل آسیای جنوبی، با انتشار توئیتی مراتب همدردی و تسلیت خود را به مردم افغانستان ابراز کرد.

بهرامی در این پیام نوشت:
«مراتب تسلیت عمیق و صمیمانه خود را بابت جان باختن تعدادی از شهروندان افغانستان در اثر حادثه ترافیکی شب گذشته در استان هرات به خانواده جان‌باختگان و مقامات این کشور ابراز می‌دارم. از خداوند متعال برای بهبودی سریع آسیب‌دیدگان مسئلت می‌کنم.»

این پیام همدردی در حالی منتشر می‌شود که روابط دو کشور ایران و افغانستان همواره بر پایه پیوندهای تاریخی، فرهنگی و انسانی استوار بوده و چنین حوادثی، بر اهمیت همبستگی و همراهی میان دو ملت بیش از پیش تأکید می‌کند.

