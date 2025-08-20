تسلیت ایران به مردم افغانستان در پی حادثه مرگبار ترافیکی استان هرات افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی وقوع حادثه دلخراش ترافیکی شب گذشته در ولایت هرات که منجر به جان‌باختن و زخمی شدن تعدادی از شهروندان افغانستان شد، محمدرضا بهرامی، دستیار وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل آسیای جنوبی، با انتشار توئیتی مراتب همدردی و تسلیت خود را به مردم افغانستان ابراز کرد.

بهرامی در این پیام نوشت:

«مراتب تسلیت عمیق و صمیمانه خود را بابت جان باختن تعدادی از شهروندان افغانستان در اثر حادثه ترافیکی شب گذشته در استان هرات به خانواده جان‌باختگان و مقامات این کشور ابراز می‌دارم. از خداوند متعال برای بهبودی سریع آسیب‌دیدگان مسئلت می‌کنم.»

این پیام همدردی در حالی منتشر می‌شود که روابط دو کشور ایران و افغانستان همواره بر پایه پیوندهای تاریخی، فرهنگی و انسانی استوار بوده و چنین حوادثی، بر اهمیت همبستگی و همراهی میان دو ملت بیش از پیش تأکید می‌کند.

