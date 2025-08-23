به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جواد علما با بیان اینکه فعالیت این مجموعه محدود به ایام خاص و دهه پایانی ماه صفر نیست، اظهار کرد: کانون خادمین در طول سال و در تمامی ایام فعال است، هرچند در مناسبت‌هایی مانند دهه آخر صفر و ایام نوروز، خدمات این مجموعه به اوج خود می‌رسد.

او افزود: طی این چند سال، آمار اسکان صلواتی و رایگان از مرز ۴۰ هزار نفر گذشته و امسال نیز تجربه‌ای نو با عنوان ستاد مردمی اسکان زائر رقم خورده است. در این ستاد، کانون خادمین با چهار تشکل مردمی دیگر همراه شده و دو پویش مهم را آغاز کرده است.

پویش‌های ملی: «هر خانه یک زائرسرا» و «هر محله یک زائرسرا»

علما درباره این طرح‌ها توضیح داد: در قالب پویش اول، خانواده‌های مشهدی خانه‌های خود را در اختیار زائران قرار می‌دهند. در پویش دوم، مساجد، مدارس و حسینیه‌های هر محله به پایگاهی برای اسکان، تغذیه، ایاب‌وذهاب و خدمات جانبی مانند پزشکی و مشاوره تبدیل می‌شود. به این ترتیب، تمام محله درگیر خدمت‌رسانی به زائر می‌شود.

وی تأکید کرد: این ستاد خانواده‌محور است و مسئولیت‌ها به گونه‌ای تقسیم شده که مشارکت خانواده‌ها بیش از گذشته باشد. شعار ما نیز با خانواده امام رضا شویم انتخاب شده است.

طرح‌های ویژه: «سفیران عاشقی» و «سهم عاشقی»

مدیر کانون خادمین در ادامه گفت: طرح سفیران عاشقی با هدف ترویج فرهنگ میزبانی اجرا می‌شود. به این صورت که هر فرد با دیدن پوستر پویش، به عشق امام رضا(ع) آن را به ۸ نفر دیگر معرفی می‌کند تا فرهنگ میزبانی زائر گسترش یابد.

او افزود: طرح دوم، سهم عاشقی نام دارد که مخصوص افرادی است که امکان خدمت مستقیم در مشهد ندارند. این افراد می‌توانند با واریز مبالغ نقدی و به اندازه توان خود، در تأمین هزینه‌های اسکان، تغذیه و ایاب‌وذهاب زائران سهیم شوند. این طرح بُعد کشوری دارد و پوستر آن در سطح ملی منتشر شده است.

ورود خادمین سلامت به میدان خدمت

علما همچنین از همکاری با یکی از گروه‌های جهادی سلامت خبر داد و گفت: گروهی از دانشجویان ترم‌های پایانی پزشکی و پیراپزشکی با عنوان خادمین سلامت به این طرح پیوسته‌اند و خدمات پزشکی و سلامت را به زائران ارائه می‌دهند.

فراخوان برای توسعه فرهنگ میزبانی

مدیر کانون خادمین امام رئوف در پایان خاطرنشان کرد: از همه مردم به‌ویژه مشهدی‌های عزیز می‌خواهم که در این کار خیر و سنت حسنه مشارکت کنند. فرهنگ میزبانی یکی از میراث‌های اصیل ایرانی و سنت اهل‌بیت(ع) است که باید دوباره احیا شود. هدف ما این است که این فرهنگ نه‌تنها در مشهد، بلکه در سایر شهرهای زیارتی مانند قم، شیراز، شهرری و حتی نجف و کربلا، و همچنین شهرهای سیاحتی کشور نیز گسترش یابد.

او افزود: کانون خادمین امام رئوف آمادگی دارد در این مسیر با همه هم‌وطنان همکاری کند تا میزبانی از زائر به یک فرهنگ عمومی و همگانی تبدیل شود.

