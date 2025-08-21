به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام و المسلمین دکتر «حمید شهریاری» در بیست و پنجمین نشست شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی که با حضور اعضای کمیته منتخب در گرگان برگزار شد ضمن قدردانی از علمای اهل سنت و تشیع استان گلستان اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست در استان گلستان بهرهگیری از فرصت دیدار مستقیم با علما و نخبگان دینی اهلسنت و تشیع استان است.
به گفته وی؛ مجموعهای از دیدارها، سخنرانیها و نشستهای تخصصی در برنامه سفر به گلستان پیشبینی شده که با همکاری علمای منطقه اجرایی خواهد شد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه علمای استان گلستان در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر نقش مهمی ایفا کردند، تصریح کرد: علمای اهلسنت و شیعه با صدور بیانیههای حمایتی از نظام جمهوری اسلامی، بار دیگر وحدت و همدلی خود را به نمایش گذاشتند.
وی افزود: علمای اهل سنت و تشیع استان گلستان نشان دادند که در همه شرایط پای نظام و انقلاب اسلامی ایستاده اند.
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری با تأکید بر برنامهریزی هماهنگ و منسجم برای برگزاری کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی گفت: با برنامهریزی های صورت گرفته، زمان برگزاری کنفرانس ۱۷ شهریورماه، مصادف با ۱۵ ربیعالاول، تعیین شد و امسال نیز مانند سالهای گذشته، کنفرانس بین المللی وحدت با حضور شخصیتهای داخلی و خارجی برگزار میشود.
وی ادامه داد: بخشهایی از کنفرانس نیز بهصورت مجازی برای میهمانان خارجی که امکان سفر ندارند، در نظر گرفته شده است.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی انتصاب معاون فرهنگی ترکمن در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی را استفاده از ظرفیت و توان نخبگان و شایستگان اهل سنت دانست و گفت: «ناصرقلی سارلی»، استاد دانشگاه خوارزمی و از نخبگان برجسته اهلسنت استان گلستان است که انتصاب او نمادی از توجه به ظرفیتهای قومی و مذهبی کشور بوده است.
