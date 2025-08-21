عکس خبری | افتتاحیه طرح قدم به قدم سازمان جوانان جمعیت هلال احمر

کد خبر: 1719005

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قبل ظهر امروز با حضور حجت الاسلام و المسلمین مروی تولیت آستان قدس رضوی، حجت الاسلام بختی، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان جوانان، علما و طلاب مبلغ در این طرح و جوانان داوطلب استان های مختلف کشور در حرم علی ابن موسی الرضا برگزار شد. این اقدام فرهنگی هر ساله در روزهای پایانی ماه صفر، توسط سازمان جوانان جمعیت هلال احمر و با حضور قریب به ۳۰۰۰ نفر از جوانان داوطلب سازمان جوانان برای فعالیت های امدادی و خدمت رسانی به زائران علی ابن موسی الرضا در مشهد مقدس اجرا می شود.