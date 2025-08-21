اف-۱۸ آمریکایی به قعر اقیانوس اطلس فرو رفت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه خبری سیبیاس به نقل از مقامات رسمی آمریکا گزارش داد که یک فروند هواپیمای جنگنده اف-۱۸ نیروی دریایی ایالات متحده روز چهارشنبه در جریان یک پرواز تمرینی، در آبهای اقیانوس اطلس و در نزدیکی سواحل ایالت ویرجینیا سقوط کرده است.
بر اساس اطلاعات اولیه، این هواپیما هنگام انجام یک مأموریت آموزشی از پایگاه نیروی دریایی برخاسته بود و در مسیر بازگشت به دلایل نامشخص دچار سانحه شد. هنوز جزئیات دقیق علت سقوط مشخص نشده و تیمهای تخصصی در حال بررسی فنی لاشه هواپیما هستند.
مقامات نظامی آمریکا اعلام کردهاند که عملیات جستوجو و نجات خدمه بلافاصله پس از وقوع حادثه آغاز شده است. گزارشها حاکی از آن است که خلبان و کمکخلبان هواپیما موفق به استفاده از صندلی پران شدهاند و توسط تیمهای امدادی از آب نجات یافتهاند.
نیروی دریایی آمریکا تأکید کرده است که هیچ تهدید خارجی در وقوع این حادثه نقش نداشته و بررسیها با هدف شناسایی نقص فنی احتمالی یا خطای انسانی ادامه دارد.
اف-۱۸ یکی از هواپیماهای چندمنظوره و پرکاربرد در نیروی دریایی ایالات متحده است که توانایی انجام مأموریتهای رزمی، شناسایی و دفاع هوایی را دارد. با این حال، در سالهای اخیر چندین حادثه مشابه برای این نوع جنگنده رخ داده که نگرانیهایی درباره فرسودگی ناوگان ایجاد کرده است.
