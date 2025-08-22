به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، همراه با هیئتی با حضور در بیت آیت‌الله العظمی بشیر حسین نجفی از مراجع عالیقدر شیعیان در نجف اشرف با ایشان دیدار کرد.

در این دیدار، آیت الله بشیر نجفی بر عظمت حوزه علمیه نجف اشرف، نقش تاریخی و علمی آن و خدمات گران‌سنگ علمای بزرگ این حوزه تأکید کردند.

ایشان همچنین به تفصیل درباره مسئولیت‌های علما در شرایط کنونی جهان اسلام سخن گفتند.

سناتور راجه ناصر نیز در سخنان خود اظهار داشت: آیت‌الله العظمی حافظ بشیر حسین نجفی نعمتی بزرگ از سوی خداوند برای امت اسلامی به طور عام و به‌ویژه برای مردم شبه‌قاره هند و پاکستان هستند.

وی افزود: وجود مرجع عالی‌قدر، چراغ امید برای ماست و دفتر ایشان همچون سایبانی برای امت اسلامی و ملت‌های شبه‌قاره به شمار می‌آید.

