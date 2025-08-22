حضور مداح معروف اهل بیت(ع) در اردوی تیم ملی کشتی آزاد + عکس

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدحسین پویانفر، ذاکر محبوب و دوست داشتنی کشورمان با حضور در اردوی تیم ملی کشتی آزاد، ضمن دیدار با آزادکاران و گفت و گو با رئیس فدراسیون کشتی، برای ملیپوشان آرزوی موفقیت کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، محمدحسین پویانفر با حضور در اردوی تیم ملی کشتی آزاد در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی، با اعضای تیم ملی دیدار و گفتوگو کرد.
وی در جریان این حضور، ضمن خداقوت به آزادکاران، برای آنان در مسابقات پیشرو آرزوی موفقیت داشت. همچنین پویانفر در این بازدید با رئیس فدراسیون کشتی نیز به گفت و گو پرداخت.
