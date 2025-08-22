  1. صفحه اصلی
  2. احیاء ارزش ها در هـنر و ورزش

حضور مداح معروف اهل بیت(ع) در اردوی تیم ملی کشتی آزاد + عکس

۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۲
کد خبر: 1719088
حضور مداح معروف اهل بیت(ع) در اردوی تیم ملی کشتی آزاد + عکس

محمدحسین پویانفر با حضور در اردوی تیم ملی کشتی آزاد در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی، با اعضای تیم ملی دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  محمدحسین پویانفر، ذاکر محبوب و دوست‌ داشتنی کشورمان با حضور در اردوی تیم ملی کشتی آزاد، ضمن دیدار با آزادکاران و گفت‌ و گو با رئیس فدراسیون کشتی، برای ملی‌پوشان آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، محمدحسین پویانفر با حضور در اردوی تیم ملی کشتی آزاد در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی، با اعضای تیم ملی دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در جریان این حضور، ضمن خداقوت به آزادکاران، برای آنان در مسابقات پیش‌رو آرزوی موفقیت داشت. همچنین پویانفر در این بازدید با رئیس فدراسیون کشتی نیز به گفت‌ و گو پرداخت.

حضور مداح معروف اهل بیت(ع) در اردوی تیم ملی کشتی آزاد + عکس

حضور مداح معروف اهل بیت(ع) در اردوی تیم ملی کشتی آزاد + عکس

حضور مداح معروف اهل بیت(ع) در اردوی تیم ملی کشتی آزاد + عکس

..........
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha