به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت بخش غرب آسیای مدیریت زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی، ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «اِنّا عَلَی العَهد» (ما بر پیمان هستیم) همزمان با ایام شام رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) برای کودکان زائر عرب‌زبان در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

این برنامه معنوی که با هدف آشنایی هرچه بیشتر نسل نو با فرهنگ انتظار و مهدویت ترتیب داده شده بود، میزبان ۲۵ کودک از کشورهای مختلف بود؛ ۲۱ کودک از بحرین، ۲ کودک از کویت و ۱ کودک از اهواز.

در این کلاس، برنامه‌های متنوع و جذابی برای کودکان تدارک دیده شده بود که از جمله آن‌ها می‌توان به قصه‌گویی کودکانه با موضوع «جنود الحجة» (سربندان حضرت مهدی عج)، پرسش و پاسخ درباره امام زمان(عج) برای تقویت بنیان‌های فکری و اعتقادی کودکان، اجرای دسته‌جمعی سرود «سلام یا مهدی» و تهیه سربند با دست‌نوشته‌های کودکان خطاب به حضرت حجت(عج) اشاره کرد.

در پایان این مراسم، به رسم یادبود و تشویق، جوایز و هدایایی به این زائران کوچک و عزیز اهدا شد.

مدیریت زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی کوشید تا در فضایی شاد و معنوی، پیوند قلبی کودکان را با امام زمان خود مستحکم‌تر کرده و آنان را با مفاهیم انتظار و وفاداری به عهد آشنا سازد.

