برگزاری مسابقه نقاشی «کودکان جهان اسلام و پیامبر مهر و رحمت» در حرم امام رضا(ع) + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - از مشهد مقدس، همزمان با هفته وحدت و فرارسیدن میلاد پیامبر رحمت، حضرت محمد (ص)، مراسمی با عنوان «کودکان جهان اسلام و پیامبر مهر و رحمت» در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

این برنامه که سه‌شنبه ۱۸ شهریورماه در رواق دارالرحمه برگزار شد، میزبان کودکان و نوجوانانی از اقصی نقاط جهان اسلام بود تا آنها را در قالب فعالیتی هنری و معنوی، هرچه بیشتر با سیره پیامبر مهربانی آشنا کند.

حضور پررنگ کودکان با ملیت‌های مختلف از جمله عراق، لبنان، سوریه، ایران، هند، پاکستان، گینه، نیجریه و آذربایجان، فضایی سرشار از نشاط و وحدت را به وجود آورده بود. بخش‌های مختلف این مراسم شامل موارد زیر بود:

*رنگ‌آمیزی دیوارنگاره مهربانی: کودکان و نوجوانان با همکاری یکدیگر یک دیوارنگاره ویژه را رنگ‌آمیزی کردند.

*میز رنگ‌آمیزی برای خردسالان: بخشی جداگانه برای کوچک‌ترین مهمانان برنامه در نظر گرفته شده بود.

*دلنوشته‌هایی برای پیامبر (ص): کودکان بزرگ‌تر احساسات و عواطف خود را در قالب دلنوشته‌هایی با موضوعاتی مانند «پیام من به پیام‌آور مهر» و «اگر در کنارت بودم...» به تصویر کشیدند. به بهترین آثار نیز هدایایی اهدا شد.

*نقاشی روی بوم: دختران نوجوان هنرمند، تصاویر زیبایی از «پیامبر مهر و رحمت» بر روی بوم خلق کردند.

این مراسم با اجرای سرودهای چندزبانه توسط گروه سرود پسران و دختران، حال و هوایی خاص پیدا کرد. در پایان نیز به همه کودکان حاضر به نشانه مهمان‌نوازی امام رضا (ع)، بسته‌های نوشت‌افزار، شاخه‌های گل، کیک و شکلات اهدا شد. هدف از اجرای این برنامه ایجاد فضایی کودکانه و پرنشاط جهت ترویج پیام وحدت و مهربانی در میان نسل آینده جهان اسلام عنوان شده است.

