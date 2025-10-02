برگزاری جشن میلاد امام حسن عسکری(ع) برای بانوان زائر از کشورهای عربی در حرم مطهر رضوی + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از مشهد مقدس؛ همزمان با فرارسیدن سالروز میلاد با سعادت امام حسن عسکری(ع)، ویژه برنامهای برای بانوان عربزبان در رواق دارالرحمه حرم مطهر رضوی برگزار شد.
این برنامه که روز چهارشنبه نهم مهرماه ۱۴۰۴ به همت بخش غرب آسیای مدیریت زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی برگزار شد، میزبان ۸۳ نفر از بانوان زائر از کشورهای ایران، عراق، بحرین، لبنان، عربستان و سوریه بود.
در این آیین معنوی، برنامههای متنوعی از جمله تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید، سخنرانی توسط خانم «تغرید محمد جونی» از لبنان و مدیحهسرایی توسط خانم «رجا ام هادی» از بحرین اجرا شد.
موضوع سخنرانی این مرکز، «سیره اخلاقی و تربیتی امام حسن عسکری(ع)» و «سیره معنوی و علمی بانو حدیث، مادر بزرگوار ایشان» بود. در این سخنرانی به نقش والای این بانوی بزرگ در دوران امامت امام عسکری(ع) و همچنین دوران غیبت صغری اشاره شد.
همچنین در حین برنامه، کارگاه آموزش و تصحیح قرآن کریم و نیز کارگاه کودک برگزار شد. در این کارگاه کودکان با فعالیتهایی همچون نقاشی، رنگآمیزی و ساخت اوریگامی پرچم فلسطین، با کودکان مظلوم غزه ابراز همدردی کردند.
این مراسم، فضایی معنوی و آموزنده را برای شرکتکنندگان فراهم آورد و با هدف آشنایی بیشتر با سیره ائمه اطهار(ع) و تکریم مقام مادران امامان معصوم برگزار شد.
