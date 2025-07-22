گیلان با ۳۲ موکب در اربعین ۱۴۰۴ حضوری گسترده دارد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «مجید دوهندو» رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گیلان امروز سهشنبه، 31 تیر 1404 در نشست خبری با اصحاب رسانه، با ذکر صلوات بر پیامبر اعظم(ص)، یاد شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس و بهویژه شهدای جنگ تحمیلی را گرامی داشت و گفت: جمهوری اسلامی با خون شهدا اقتدار یافته و امروز ملت ایران با تکیه بر مکتب عاشورا، از هیچ تهدیدی نمیهراسد.
وی با اشاره به اینکه کار ستاد بازسازی عتبات در همین راستا شکل گرفته تا ضمن خدمترسانی به زائران حسینی، صدای انقلاب را به گوش جهانیان برساند، افزود: ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان گیلان دو مأموریت مهم در ایام اربعین دارد؛ یکی از وظایف اصلی بحث تغذیه و اسکان زائران اربعین حسینی است، اما در کنار آن مسئله فرهنگی و تبلیغی هم بهشدت مهم و محوری است.
دوهندو با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) افزود: کسی که خود نتواند به زیارت برود، اما فرد دیگری را مجهز کرده و به زیارت بفرستد، ثواب عظیمی خواهد برد. در این مسیر، مشارکت مردم برکات مادی و معنوی فراوانی دارد.
جزئیات استقرار مواکب گیلانی
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گیلان از سازماندهی ۳۲ موکب گیلانی در مسیر اربعین خبر داد و افزود: این مواکب در چند بخش تقسیم شدهاند: برخی در داخل استان گیلان (مانند موکب قافله عاشقی در ورودی شهرستان لوشان)، برخی در مرز خسروی (چهار موکب از رحیمآباد، رودسر و املش)، تعدادی در شهر نجف (چهار موکب از جمله موکب محبالمهدی) و مابقی در شهر کربلا مستقر خواهند بود.
وی ادامه داد: در سال گذشته، در بازهای ده روزه، بیش از ۱۰۰ هزار نفر اسکان شبانه و ۳۵۲ هزار وعده ناهار و شام و ۱۸۲ هزار وعده صبحانه ارائه شد. امسال نیز با همان الگو، موکبها فعال میشوند.
فعالیت موکب درمانی و تأمین دارو
دوهندو با اشاره به یک موکب تخصصی درمانی در مرز خسروی افزود: تمام داروهای مورد نیاز زائران در این موکب با همکاری هلال احمر و وزارت بهداشت تأمین شده است. داروها از مرز وارد میشوند و بین زائران توزیع خواهند شد.
اعلام مکان مواکب و لوکیشنها در هفته جاری
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گیلان با اعلام اینکه تا چند روز آینده، لوکیشن دقیق تمامی موکبها در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی کامل انجام میشود تا مردم بدانند هر موکب در کجا مستقر است و چه خدماتی ارائه میدهد. ما از خبرگزاریها میخواهیم این اطلاعات را بهصورت گسترده پوشش دهند.
وی با اشاره به اهمیت نگاه فرهنگی در اربعین گفت: زائر وقتی به مقصد میرسد، تنها دنبال غذا و استراحت نیست. باید با محتوای غنی فرهنگی، زمینهسازی زیارت آگاهانه و معرفتی را فراهم کنیم. این کار نیاز به هنرمندی و دقت دارد.
تشکیل کارگروه فضای مجازی در مواکب
دوهندو از راهاندازی واحد فضای مجازی در هر موکب خبر داد و گفت: هر موکب یک مسئول فضای مجازی خواهد داشت که تولید محتوا میکند، تصاویر را تهیه و برای صدا و سیما و رسانهها ارسال مینماید. این باعث انسجام بیشتر در بازتاب فعالیتهای مواکب میشود.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گیلان در پایان با تقدیر از همه خادمان مواکب گیلانی گفت: در این وضعیت اقتصادی، خادمین ما شبانهروز تلاش میکنند. گرمای ۵۰ درجه عراق، شلوغی مرزها، نبود امکانات؛ همه را با عشق به امام حسین(ع) تحمل میکنند. خداوند از تلاشهای آنان نخواهد گذشت.
وی از فعالیت موکبهای گیلان در ایام پنجم تا پانزدهم صفر خبر داد و گفت: هر یک از این موکبها موظف به اسکان ۵۵۰ نفرشب و توزیع روزانه ۱۰۰۰ وعده غذایی شامل صبحانه، ناهار و شام هستند.
دوهندو در پایان با اشاره به میزبانی کشور عراق از زائران اربعین، اولویت موکبهای گیلان را همکاری با موکبهای مردمی عراق عنوان کرد.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان گیلان همچنین در پاسخ به سوالی درباره اعزام خبرنگاران به مراسم اربعین، وی گفت: برای صدا و سیما خبرنگارانی در نظر گرفته شدهاند. برای سایر رسانهها هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده، اما در تلاشیم تا این بخش هم پوشش داده شود.
