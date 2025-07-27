آمادگی کامل قرارگاه مردمی اربعین قم برای میزبانی از نیم میلیون زائر در ایام اربعین

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری قرارگاه مردمی اربعین استان قم روز یکشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۴ با حضور حاج مهدی قربانیکرم، مسؤول قرارگاه و جمعی از فعالان مردمی و رسانهای برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ابنا، قربانیکرم مسؤول قرارگاه با اشاره به تجربیات سالهای گذشته، اعلام کرد: «در سال گذشته بیش از ۱۵۱ هزار زائر در قرارگاه اسکان یافتند که حدود ۴۱ هزار نفر از آنان زائران غیرایرانی از ۳۲ ملیت مختلف بودند.» وی این حضور بینالمللی را فرصتی بینظیر برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی جمهوری اسلامی دانست و تأکید کرد: «تکتک این زائران میتوانند سفیران فرهنگی ایران در کشور خود باشند.»
وی با تأکید بر رویکرد مردمی قرارگاه گفت: «تمامی فعالیتهای قرارگاه، اعم از اسکان، تغذیه، حملونقل، تبلیغ، درمان و پشتیبانی، به همت مردم و خیرین صورت میگیرد. از کشاورزی که چند کیلو لوبیا اهدا کرده تا خیری که دهها میلیون تومان کمک کرده، همه در این مسیر سهیم هستند.»
مسؤول قرارگاه مردمی اربعین قم با اشاره به ظرفیت روزانه ۱۵ هزار نفر-روز برای اسکان زائران، از آمادگی کامل برای میزبانی ۵۰۰ هزار نفر-روز در طول یک ماه خبر داد. به گفته وی، تمام زیرساختها، اعم از مساجد، حسینیهها، منازل مردمی، بقاع متبرکه، حرم حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران در این طرح مشارکت دارند.
در ادامه، مسئولان قرارگاه اعلام کردند که بیش از ۵۰ مدرسه نیز از سوی آموزشوپرورش برای اسکان زائران در ایام اربعین آمادهسازی شدهاند. سامانه اسکان با ارسال پیامک به زائران و ثبتنام در وبسایت مربوطه، محل اسکان را برای هر فرد مشخص خواهد کرد. مرکز تماس ۰۹۹۰۳۳۴۱۱۲۰ نیز برای راهنمایی تلفنی زائران فعال است.
قربانیکرم در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فضاسازیهای منفی رسانههای بیگانه، خواستار تلاش جمعی برای نمایش چهره واقعی، پرشور، امن و انقلابی شهر قم شد.
در ادامه نشست، اعلام شد که آیین رسمی آغاز عملیات اجرایی قرارگاه مردمی اربعین قم، عصر امروز در صحن حرم مطهر حضرت معصومه (س) برگزار میشود.
در بخش پایانی، یکی از حاضران با استناد به بیانات مقام معظم رهبری بر اهمیت روایتگری در ایام اربعین تأکید کرد و گفت: «اگر ما حقیقت اربعین را روایت نکنیم، دشمن با دروغهای خود آن را تحریف خواهد کرد. روایت اربعین، روایت مقاومت و عزت اسلام است.»
