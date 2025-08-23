نبود اولین امکانات زندگی در روستای اکاخیل استان بغلان افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ساکنان روستای اکاخیل در شهر دوشی استان بغلان افغانستان از نبود امکانات اولیه زندگی شکایت دارند و خواستار رسیدگی جدی مسوولان به مشکلاتشان شدهاند.
به گفتهی ساکنان محل، با وجود سکونت بیش از دو هزار خانواده در این روستا، هنوز هم مردم از داشتن جادههای سالم، مراکز درمانی و مدرسه محروماند و همین کمبودها زندگی روزمره آنان را با دشواریهای فراوان روبهرو کرده است.
آنان میافزایند که نبود جادههای مناسب و مراکز درمانی، بیماران را ناچار میسازد مسیرهای طولانی تا مرکز شهر را طی کنند؛ امری که گاه جان بیماران را به خطر میاندازد.
علاوه بر این، خطر همیشگی سیلابها تهدید جدی دیگری برای مردم این روستا به شمار میرود که تاکنون هیچ اقدام عملی برای مهار آن صورت نگرفته است.
مسوولان محلی شهر دوشی با تأیید مشکلات موجود میگویند برنامههایی برای رسیدگی به مشکلات اکاخیل در نظر گرفته شده و تلاش خواهد شد که در آینده نزدیک اقدامات لازم برای حل این معضلات انجام گیرد.
