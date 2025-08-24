خاطرهای از علامه محمدرضا حکیمی در صلوات خاصه امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدرضا حکیمی مجتهد، الهی‌دان، شاعر، نویسنده آثار دینی و از باورمندان مکتب تفکیک بود. مهم‌ترین اثر او مجموعه حدیثی الحیاة است که تلاش کرده است یک نظام فکری بر اساس احادیث شیعی تصویر کند. حکیمی، در عرصه سیاسی و اجتماعی، عدالت‌محور و فقرستیز بود. او حکومت دینی‌ را با معیار عدالت‌ورزی و اجرای عهدنامه مالک اشتر ارزش‌گذاری می‌کرد. از همین رو او را «فیلسوف عدالت» نامیده‌اند.

«مرتضی نجفی قدسی» در یادداشتی، خاطره‌ای از علامه محمدرضا حکیمی در صلوات خاصه امام رضا (ع) را مطرح کرد که این یادداشت به شرح زیر می باشد:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا الْمُرْتَضَی الْإِمَامِ التَّقِیِّ النَّقِیِ‏ وَ حُجَّتِکَ عَلَی مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ وَ مَنْ تَحْتَ الثَّرَی الصِّدِّیقِ الشَّهِیدِ صَلاَةً کَثِیرَةً تَامَّةً زَاکِیَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَوَاتِرَةً مُتَرَادِفَةً کَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ عَلَی أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَائِکَ‏

بار الها درود و رحمت فرست بر علی بن موسی الرضا پسندیده پیشوای پارسا و منزه و حجت تو بر هر که روی زمین است و هر که زیر خاک بسیار راستگو و شهید، درود و رحمتی فراوان و کامل و با برکت و متصل و پیوست و پیاپی و دنبال هم همچون بهترین رحمتی که بر یکی از اولیائت فرستادی.

علامه محمدرضا حکیمی صاحب اثر گرانقدر "الحیات" نقل می کردند که از زمان شروع نهضت آیت الله العظمی خمینی در سال 1342 بنده هر روز دعایی را برای سلامتی ایشان قرائت می کردم و به کسی هم نگفته بودم که من هر روز اینکار را می کنم ، حتی در چند ملاقاتی هم که با حضرت ایشان داشتم به ایشان نگفتم که من هر روز برای سلامتی شما دعا می خوانم تا اینکه ایشان از دنیا رفتند و من هم دیگر آن دعا را نخواندم .

پس از چند روز از رحلتشان شبی امام خمینی رضوان الله علیه را در خواب دیدم و ایشان به بنده فرمودند آقای حکیمی دیگر برای ما دعا نمی خوانی ! بنده عرض کردم حضرت آقا ، این دعا را برای سلامتی شما می خواندم و حالا که شما از دنیا رفته اید دیگر نیازی نیست بخوانم! در اینجا بود که امام خمینی پس از تأملی به بنده فرمودند خوب از این پس برای من هر روز صلوات خاصه حضرت ثامن الحجج امام علی ابن موسی الرضا علیه السلام را بخوان!

مرتضی نجفی قدسی

