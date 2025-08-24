علامه سید محمدعلی بحرالعلوم از اساتید حوزه علمیه نجف اشرف درگذشت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عتبه عباسی در بیانیهای رسمی اعلام کرد که حجتالاسلام والمسلمین سید محمدعلی بحرالعلوم، استاد حوزه علمیه نجف، شامگاه شنبه و در روز وفات پیامبر اسلام(ص)، دار فانی را وداع گفت.
در این بیانیه آمده است که مرحوم بحرالعلوم از اساتید برجسته حوزه علمیه نجف و فرزند مرحوم حجتالاسلام والمسلمین محمد بحرالعلوم بود.
علامه سید محمدعلی بحرالعلوم همچنین برادر ابراهیم بحرالعلوم وزیر نفت پیشین عراق، و از چهرههای علمی و دانشگاهی برجسته در نجف بهشمار میرفت. وی یکی از بنیانگذاران «معهد العلمین للدراسات العلیا» بود و نقش مهمی در پیوند میان حوزه علمیه و فضای آکادمیک عراق ایفا کرد.
