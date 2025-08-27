افزایش شمار قربانیان گرسنگی در غزه به ۳۱۳ نفر

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۱۰ فلسطینی دیگر از جمله دو کودک بر اثر قحطی و سوء تغذیه به شهادت رسیدند.

به گزارش الجزیره، بدین ترتیب شمار قربانیان قحطی و سوء تغذیه در نوار غزه تا این لحظه به ۳۱۳ نفر افزایش یافته است که ۱۱۹ نفر از آنها کودک هستند.

براساس آخرین آمار وزارت بهداشت غزه، از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای فلسطینی به ۶۲ هزار و ۸۱۹ نفر و تعداد مجروحان به ۱۵۸ هزار و ۶۲۹ نفر رسیده است.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

