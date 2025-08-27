به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست هیات امنای ستاد مردمی دیه گیلان با موضوع پویش ملی آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد به مناسبت هفته وحدت، امروز چهارشنبه، 5 شهریور 1404 در دفتر رئیسکل دادگستری گیلان برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین «مجتبی اشجری»، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان در این نشست با اشاره به درپیش بودن هفته وحدت و اهمیت بزرگداشت باشکوه این هفته، گفت: به مناسبت هفته وحدت (جمعه ۱۴ تا چهارشنبه ۱۹ شهریور)، جشنها و برنامههای متنوع بسیاری در استان گیلان تدارک دیده شده است.
وی از برگزاری نشست و امضای تفاهمنامه راهاندازی «پویش ملی آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد» بین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دیه کشور خبر داد و افزود: این اقدام پسندیده و خیرخواهانه در یکهزار و پانصدمین سالروز ولادت رسول مهربانی حضرت محمد مصطفی(ص)، موجب تقویت وحدت و همدلی ملت مسلمان ایران و ترویج روحیه مواسات خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین اشجری با اشاره به آغاز پویش ملی «به عشق پیامبر (ص) میبخشم» در کشور، ابراز امیدواری کرد: به یاری خداوند در هفته وحدت پیشرو شاهد آزادسازی هزاران زندانیان جرایم غیرعمد و بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده با ابتکار شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و همکاری صمیمانه و مجدانه ستاد دیه کشور، نمایندگان ولی فقیه در استانها، ائمه جمعه، خیرین عزیز، کمیته امداد امام خمینی(ره)، دستگاهها و نهادها، تشکلهای مردمی و عموم مردم خداجوی ایران اسلامی خواهیم بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه شعار محوری هفته وحدت «در پرتو عشق به احمد(ص)، اتحاد ملت، وحدت امت» اعلام شده است، اظهار کرد: روحیه ایثار، همدلی و دستگیری مردم شریف ایران زبانزد خاص و عام است؛ همه دست به دست هم دادهایم تا در هفته وحدت موجبات شادی تعدادی از زندانیان غیرعمد و خانوادههای آنان را فراهم نمائیم.
وی با تاکید بر اینکه اجرای اقدامات خیرخواهانه و مردمی در مناسبتهای مذهبی، رضایت خداوند و خشنودی حضرت ولیعصر (عج) را به همراه دارد، تصریح کرد: اینگونه برنامهها همواره مورد حمایت ولی امر مسلمین امام خامنهای (مد ظله العالی) بوده و برکت بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران محسوب میشود.
حجتالاسلام والمسلمین اشجری با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته توسط ستاد دیه استان گیلان، گفت: تعدادی از هموطنان ما به دلیل بدهکاری های مالی، دیه حوادث کارگاهی، تصادفات، ناتوانی در پرداخت مهریه و نفقه و... در زندان هستند و اکنون چشم امید به مهربانی ما دوختهاند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه رسول گرامی خداوند حضرت ختمی مرتبت به پیامبر مهربانی معروف هستند، تاکید کرد: برخی از زندانیان غیرعمد گیلان زن و مادر هستند که ان شاء الله در هفته وحدت با مودت پیروان راستین حضرت محمد مصطفی(ص) به کانون گرم خانواده و نزد فرزندان خود برخواهند گشت.
