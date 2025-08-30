ورود یک کاروان نظامی اسرائیلی از جولان وارد خاک سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های سوری امروز شنبه اعلام کردند که یک کاروان نظامی متعلق به ارتش اسرائیل از منطقه جولان وارد خاک سوریه شده است.

بر اساس گزارش منابع محلی سوری، کاروان نظامی مذکور متشکل از حدود ۳۰ خودروی حامل نظامیان بوده که پس از ورود، در روستای العِشّه در حومه جنوبی القنیطره در جنوب سوریه مستقر شده است.

منابع سوری ۵ شهریور گزارش دادند که خودروهای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به سمت روستای «کودنه» و مزرعه «رسم سند» در حومه القنیطره پیشروی و در این مناطق نفوذ کرده‌اند.

گروه موسوم به «دیده‌بان حقوق بشر» سوریه که مرکز آن در لندن قرار دارد، اعلام کرد که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در دو نوبت منطقه الکسوه در ریف دمشق در نزدیکی جاده السویداء را بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، در این حملات یک پایگاه نظامی در منطقه الکسوه هدف قرار گرفت و در نتیجه آن چهار نیروی ارتش سوریه کشته شدند.

