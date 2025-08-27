اسرائیل بار دیگر به خاک سوریه تجاوز کرد/ یک تانک ارتش رژیم صهیونیستی آتش گرفت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای اشغالگر اسرائیلی امروز چهارشنبه به منطقهای در حومه استان قنیطره در جنوب سوریه نفوذ کردند. همزمان، ارتش اسرائیل اعلام کرد که یکی از تانکهایش در این منطقه دچار آتشسوزی شده است.
براساس گزارش شبکه خبری سوریه، این تجاوز در منطقه «الرواضی» نزدیک شهرداری «الصمدانیه الغربیه» در حومه استان قنیطره، رخ داده است.
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که آتشسوزی در تانک در جریان انجام ماموریتهای روتین در جنوب سوریه و به دلیل نقص فنی رخ داده است.
روزنامه «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد که این حادثه بدون تلفات بوده و تحقیقات درباره آن در حال انجام است. با این حال، ارتش اسرائیل جزئیاتی درباره نوع ماموریت تانک ارائه نکرده است.
این نفوذ نظامی تنها ۲۴ ساعت پس از تجاوز مشابهی در منطقه «سویسة» در حومه استان قنیطره رخ داد که طی آن یک جوان سوری بازداشت شد. طبق گزارشها، اهالی منطقه با نیروهای متجاوز مقابله کردند.
دیروز سهشنبه نیز، شش سرباز ارتش حکومت جولانی در حمله پهپادی اسرائیل در نزدیکی شهر «الکسوة» در حومه دمشق کشته شدند. همچنین یک شهروند سوری در حمله هوایی اسرائیل به خانهای در روستای «طرنجة» در شمال قنیطره جان باخت.
طبق گزارشها، ارتش اسرائیل از هفت ماه پیش تاکنون، منطقه «جبل الشیخ» و نواری امنیتی به عرض ۱۵ کیلومتر در برخی مناطق جنوب سوریه را در اشغال خود دارد.
از زمان سرنگونی حکومت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون، ارتش اسرائیل بارها به خاک سوریه نفوذ کرده و حملات هوایی انجام داده که منجر به کشته شدن غیرنظامیان و تخریب تجهیزات نظامی ارتش سابق سوریه شده است.
اسرائیل از سال ۱۹۶۷ بخش اعظم بلندیهای جولان سوریه را در اشغال خود دارد و پس از سقوط حکومت بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴، دامنه اشغال خود را گسترش داده است.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما