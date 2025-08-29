آغاز تغییر ترکیب جمعیتی در شهر دمشق/ محله سومریه در محاصره نیروهای امنیتی جولانی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ برای سومین روز متوالی، ساکنان محله سومریه در شهر دمشق پایتخت سوریه تحت فشار شدید امنیتی و تهدید به اخراج اجباری از خانههایشان قرار دارند. این اقدامات توسط نیروهای امنیت عمومی وابسته به حکومت جولانی انجام میشود.
طبق گزارش منابع محلی به روزنامه «الأخبار» لبنان در حالی که ساکنان این محله ساده از نهادهای مسئول درخواست مداخله و رفع محاصره امنیتی کردهاند تا بتوانند به زندگی روزمره و کارهای خود بازگردند، نیروهای امنیتی حکومت جولانی همچنان به ورود به منازل، بررسی مدارک هویتی و اعمال محدودیتهای شدید ادامه میدهند. این وضعیت با کمبود شدید خدمات عمومی همراه است.
چه اتفاقی در محله سومریه دمشق افتاده است؟
در روز نخست، نیروهای امنیت داخلی حکومت جولانی، عملیات گستردهای را در محله سومریه آغاز کردند که شامل بازرسی منازل و علامتگذاری خانهها برای تفکیک میان ساکنان نظامی سابق و غیرنظامیان بود.
پیشتر، محلهای که به نام «محله شهدا» شناخته میشد، شاهد عملیات امنیتی مشابهی بود که منجر به بسته شدن بیشتر ورودیهای منطقه شد و تنها دو ورودی برای عابران پیاده و یک ورودی برای خودروها باقی ماند. همزمان، خدمات آب و برق نیز قطع شد.
مقامات اعلام کردند که هدف این عملیات بررسی مدارک مالکیت و انجام سرشماری جمعیتی بوده است. برخی از ساکنان به دلیل نداشتن مدارک معتبر بازداشت شدند، اما جزئیات بیشتری ارائه نشد.
تشدید تنش و اخراج اجباری
دو روز پس از آغاز عملیات، تنشها علیه ساکنان محله سومریه – که اکثریت آنها از طایفه علوی هستند – افزایش یافت. یک گروه مسلح از منطقه معضمیه وارد محله شد و برخی خانوادهها را مجبور به ترک خانههایشان کرد. به باقیمانده ساکنان تنها ۴۸ ساعت فرصت داده شد تا بدون برداشتن وسایل شخصی، منطقه را ترک کنند.
بر اساس گزارش «دیده بان حقوق بشر سوریه، این اخراج شامل خانههای نظامیان بازنشسته نیز شد. از مستأجران و غیرنظامیان خواسته شد مدارک مالکیت دارای مهر جدید ارائه دهند تا بتوانند در خانههایشان باقی بمانند.
منابع محلی تأیید کردند که عملیات تخلیه با خشونت و تهدید همراه بود؛ از جمله استفاده از باتومهای الکتریکی برای بیرون راندن ساکنان، که موجب ترس و آشفتگی شدید شد. برخی از مردم فرار کردند و برخی دیگر همچنان در محاصره باقی ماندهاند.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که گروه مسلح با استفاده از شمشیر به خانههای متعلق به شهروندان علوی حمله کرده، دو جوان را بازداشت کرده و مدارک مالکیت صادرشده از سوی استانداری دمشق را پاره کردهاند تا فشار بیشتری بر ساکنان وارد کنند.
برخی خانوادههای ساکن محله سومریه به محله «مزه ۸۶» دمشق پناه بردهاند، در حالی که دیگران بیسرپناه ماندهاند و مقصد بعدیشان نامشخص است.
واکنش ساکنان محله سومریه دمشق
منابع محلی گزارش دادهاند که ساکنان علوی محله سومریه در اعتراض به ادامه اخراجهای اجباری که با شکنجه، بازداشت، ضرب و شتم – حتی زنان – همراه بوده است، تهدید کردهاند که بزرگراه مزه را مسدود خواهند کرد.
برخی شخصیتهای علوی نزدیک به حکومت جولانی از کمیته صلح داخلی برای کاهش تنش وارد عمل شدهاند، اما تاکنون نتیجهای حاصل نشده است.
این اتفاقات موجب نگرانی ساکنان محلههای «مزه ۸۶»، «عش الورور»، «الأمین»، «زین العابدین»، و همچنین «جرمانا» و «صحنایا» در شهر دمشق شده است، مناطقی که محل سکونت اقلیتهای علوی، شیعه و دروزی در پایتخت سوریه هستند. یکی از منابع محلی در محله سومریه تأکید کرده که شعارهای فرقهای که هنگام اخراج ساکنان توسط نیروهای امنیتی سر داده میشود، نشاندهنده آن است که این اقدامات در چارچوب تغییر ترکیب جمعیتی پایتخت سوریه و تلاش برای پاکسازی دمشق از تنوع مذهبی و قومی آن صورت میگیرد.
