کشف پیکر یک مرد شیعه سوری پس از بازداشت در منطقه زینبیه دمشق

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منطقه زینبیه در حومه دمشق شاهد یک مورد جدید از عملیات ترور بود که به مجموعهای از حوادث مشابه در هفتههای اخیر افزوده شده است.
براساس این گزارش، پیکر مردی حدوداً چهلساله، متأهل و پدر پنج فرزند، اهل شهر شیعه نشین الزهراء در حومه استان حلب در اطراف شهر کسوه در حومه دمشق پیدا شد.
این فرد که با وسیله نقلیه خود در منطقه زینبیه دمشق به جابهجایی مسافران مشغول بود، آخرین بار هنگام سوختگیری وسیله نقلیهاش در پمپبنزینی به نام «کوع السودانی» دیده شده بود.
به گفته منابع محلی، یک خودروی وانت حامل نیروهای امنیتی حکومت جولانی، او را در همان محل متوقف و بازداشت کرده بود و پس از آن ارتباطش بهطور کامل قطع شد.
خانوادهاش پس از مراجعه به کلانتری و ثبت گزارش مفقودی، با تصویری از پیکری مواجه شدند که در منطقه کسوه پیدا شده بود و پس از بررسی مشخص شد که متعلق به اوست.
این حادثه موجی از نگرانی و خشم را در میان ساکنان منطقه زینبیه دمشق، برانگیخته و مردم نسبت به گسترش ناامنی و ادامه زنجیره جنایات در این منطقه ابراز نگرانی کردهاند.
