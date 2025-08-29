ورود ۲۳۰ خانواده داعشی از اردوگاه الهول به شمال عراق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع امنیتی عراق اعلام کردند که عصر پنج‌شنبه، ۲۳۰ خانواده عناصر عراقی عراقی از اردوگاه الهول واقع در استان حسکه سوریه وارد اردوگاه الجدعة در استان نینوا ذر شمال عراق شدند. این خانواده‌ها قرار است پیش از بازگشت به جامعه، تحت برنامه‌های بازپروری اجتماعی و روانی قرار گیرند.

به گفته منبعی امنیتی عراق که با خبرگزاری شفق نیوز عراق گفت‌وگو کرده، این خانواده‌ها همان‌هایی هستند که صبح دیروز خروج‌شان از سوریه اعلام شده بود.

«شکری الحجی» مسئول دفتر خروج در اردوگاه الهول، در گفت‌وگویی با شفق نیوز اظهار داشت که این انتقال، یازدهمین مرحله از بازگشت عراقی‌ها در سال ۲۰۲۵ و بیست‌ونهمین مرحله از آغاز عملیات بازگشت است. این مرحله شامل ۲۳۲ خانواده با مجموع ۸۵۰ نفر بوده است.

الحجی تأکید کرد که روند خروج خانواده‌های عراقی داوطلب برای بازگشت به کشورشان همچنان ادامه دارد و با هماهنگی میان اداره خودگردان شمال و شرق سوریه و دولت عراق انجام می‌شود.

تدابیر امنیتی و همراهی نظامی

خبرنگار شفق نیوز گزارش داد که بیش از ۲۰ اتوبوس عراقی در خارج از اردوگاه الهول برای انتقال این خانواده‌ها به سمت عراق از طریق گذرگاه مرزی «الیعربیة» در شرق حسکه مستقر شده بودند.

این اتوبوس‌ها با همراهی خودروهای زرهی آمریکایی و تحت پوشش هوایی جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی حرکت کردند تا امنیت مسیر تا خاک عراق تضمین شود.

مراحل قبلی بازگشت

ماه گذشته، دهمین مرحله از بازگشت در سال جاری و بیست‌وهشتمین مرحله کلی، شامل ۲۳۳ خانواده با ۸۱۲ نفر انجام شد.

در ۲۲ ژوئن گذشته، بزرگ‌ترین مرحله بازگشت با ۲۳۶ خانواده و ۹۳۵ نفر صورت گرفت. همچنین در نیمه آوریل، ۲۴۱ خانواده با ۸۶۵ نفر از اردوگاه الهول به عراق منتقل شدند.

برنامه بازگشت و واکنش‌های محلی

از سال ۲۰۲۱، دولت عراق با همکاری نهادهای بین‌المللی، برنامه‌ای را برای بازگرداندن خانواده‌های عناصر عراقی داعش از اردوگاه الهول آغاز کرده است. این خانواده‌ها پس از ورود به کشور عراق، در اردوگاه الجدعة تحت بازپروری اجتماعی و روانی قرار می‌گیرند.

با این حال، این روند با اعتراضات محلی روبه‌رو بوده، به‌ویژه از سوی خانواده‌های قربانیان داعش در استان نینوا که نسبت به بازگشت این خانواده‌ها به جوامع‌شان ابراز نگرانی کرده‌اند.

