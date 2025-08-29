آمریکا مجوز صادرات کالا و فناوری به سوریه را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که ممنوعیت صادرات خدمات، کالاها، محصولات و فناوری‌های آمریکایی به سوریه را لغو کرده است.

بر اساس این تصمیم، صادرات کالاها، نرم‌افزارها و فناوری‌هایی با منشأ آمریکایی که صرفاً کاربردهای غیرنظامی دارند به سوریه مجاز خواهد بود. همچنین، تجهیزات ارتباطی مصرفی و برخی مواد مرتبط با صنعت هواپیمایی غیرنظامی نیز بدون نیاز به دریافت مجوز صادرات، قابل ارسال به سوریه خواهند بود.

مجوز «سوریه برای صلح و شکوفایی»

«محمد غانم» رئیس امور سیاسی در شورای سوری-آمریکایی، تأیید کرد که وزارت بازرگانی آمریکا با صدور مجوزی تحت عنوان «سوریه برای صلح و شکوفایی»، بسیاری از محدودیت‌های پیشین را لغو کرده است. این مجوز امکان صادرات و بازصادرات تمامی اقلامی را که پیش‌تر در فهرست‌های تحریمی قرار داشتند، فراهم می‌سازد.

بر اساس این مجوز، دامنه معافیت‌ها گسترش یافته و شامل مواردی چون تجهیزات ارتباطی مصرفی، هواپیماها، کشتی‌ها، فضاپیماها، واردات و صادرات موقت، تعمیر و جایگزینی، فناوری‌های غیرمحدود و نرم‌افزارهای غیرمقید می‌شود.

سیاست‌های جدید صدور مجوز

طبق توضیحات غانم، این تصمیم سیاست صدور مجوزها را انعطاف‌پذیرتر کرده است. به‌طوری‌که درخواست‌های صادراتی با اهداف تجاری و غیرنظامی مانند ارتباطات، برق، هواپیمایی، آب و فاضلاب، به‌صورت پیش‌تأیید بررسی می‌شوند. سایر درخواست‌ها نیز به‌صورت موردی بررسی خواهند شد و سیاست رد خودکار پیشین لغو شده است.

با این حال، صادرات اقلام با کاربردهای نظامی یا امنیتی از آمریکا به سوریه همچنان ممنوع باقی مانده است.

لغو برنامه تحریم‌های سوریه

در این چارچوب، اشاره‌های قدیمی به قوانین تحریمی پیشین حذف شده و مقررات با فرمان اجرایی شماره ۱۴۳۱۲ و تصمیم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) هماهنگ شده‌اند. این فرمان اجرایی که در ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ توسط دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا صادر شد، با عنوان لغو تحریم‌ها علیه سوریه شناخته می‌شود.

با وجود لغو تحریم‌ها، این تصمیم شامل بشار اسد، حامیان او، گروه داعش، سازمان‌های تروریستی و هر نهاد بی‌ثبات‌کننده‌ای نمی‌شود.

همچنین، برخی صادرات حساس از آمریکا به سوریه همچنان نیازمند اطلاع‌رسانی قبلی به کنگره آمریکا خواهند بود.

چند روز پیش نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا از طریق دفتر OFAC اعلام کرد که مقررات تحریم‌های سوریه به‌طور کامل از قانون مقررات فدرال حذف شده‌اند.

