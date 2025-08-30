انتشار کتاب «جوان از نظر عقل و احساسات» در افغانستان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «جوان از نظر عقل و احساسات» به زبان پشتو ترجمه و در افغانستان منتشر شد.
این اثر به موضوع آموزش، پرورش و تربیت جوان میپردازد. کتاب حاضر که شامل 30 فصل است، شامل قسمتی از سخنرانیهای خطیب معاصر جناب آقای محمدتقی فلسفی میباشد.
نویسنده در این کتاب، با بیانی ساده و نافذ و قابل فهم برای عموم، درباره مسائل مربوط به تمایلات، احساسات و عقل جوانان بحث مینماید.
وی در هر بخشی به آیات و روایات متناسب با موضوع ارجاع میدهد؛ همچنین در بخشهایی با نگاهی به منابع علمی جدید به ویژه سخنان دانشمندان غربی، ضمن نقل نظریه های آنان به انتقاد برخی از مکاتب پرداخته، حقایق نهفته را آشکار و برتری اسلام را از لحاظ علمی روشن مینماید.
از مهمترین موضوعات بحث شده در این اثر، ارزش جوانی، بلوغ و رشد، احساسات و تمایلات، غرایز، تشخصطلبی، دوستیابی، انتخاب شغل و تفریحات میباشد.
کتاب «جوان از نظر عقل و احساسات» از سوی عبدالماجد درانی به زبان پشتو ترجمه و در قطع وزیری منتشر شده است.
..................................
پایان پیام/ 167
نظر شما