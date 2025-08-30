راه حل جمهوری اسلامی ایران برای برطرف شدن مصائب مردم فلسطین

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله اعرافی مدیر حوزههای علمیه ضمن شرکت در دومین همایش بینالمللی رهبران دینی با موضوع «نقش رهبران دینی در حل منازعات بشری»، ریاست یکی از اجلاسهای تخصصی این همایش را که با عنوان «فاجعه غزه، آینه ناتوانی نهادهای بشری و دوگانگی ارزشهای انسانی» است بر عهده گرفت.
عضو شورای عالی حوزههای علمیه در این اجلاس تخصصی که با حضور صدها شخصیت ادیانی و اسلامی در مالزی برگزار گردید دو وظیفه مهم را برای رهبران ادیان برشمرد و گفت: وظیفه اول رهبران دینی ایجاد وحدت، همدلی و همکاری میان پیروان یک دین و سپس در میان پیروان ادیان آسمانی و در مرحله نهایی در میان همه انسانها از جوامع و فرهنگهای مختلف است.
مدیر حوزههای علمیه دومین وظیفه رهبران ادیان را ایستادگی در برابر ظلم و ستم و مقاومت در برابر استعمار دانست.
وی در ادامه، تحقق این دو وظیفه را منوط به نظریهپردازی و گفتمانسازی و نیز نیازمند تهیه سند مشترک و نقشه راه و وحدت رویه و همفکری و همسویی رهبران ادیان مختلف معرفی نموده و بیان کرد: رهبران ادیان با برگزاری نشستها و ارتباطات مستمر توانند زمینهها و مقدمات تحقق این اهداف را فراهم کنند.
آیتالله اعرافی در ادامه گفت: غزه مصیبتی نادر و فاجعهبار در دنیای معاصر است و همه رهبران ادیان از مناطق گوناگون دنیا باید نسبت به آن احساس مسئولیت و تکلیف کنند.
مدیر حوزههای علمیه غزه را از سویی آینهی گویای ناتوانی نهادها و موازین بینالمللی و رفتار دوگانه حقوق بشر و از سوی دیگر حاکی از پایداری، عظمت و مقاومت ملت مظلوم غزه معرفی کرد.
وی فلسطین را خط مقدم مقاومت و مبارزه با رژیم صهیونیستی دانست که در حقیقت خط مقدم کل دنیای اسلام و بلکه همه بشریت است، چرا که رژیم صهیونیستی دشمن یک کشور یا یک منطقه نبوده بلکه دشمن همه دنیای اسلام و همه جوامع است.
مدیر حوزههای علمیه راه حل منطقی پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای برطرف شدن مصائب مردم فلسطین را برگزاری انتخابات و نظرسنجی از همه فلسطینیان حقیقی فلسطین دانست و بیان کرد: مادام که رژیم صهیونیستی و جوامع غربی اجازه تحقق این راه حل مردمسالارانه، مقبول و منطقی را نمیدهند تنها راه، مقاومت در برابر ظلم و اشغال است.
وی راههای پیشنهادی برخی کشورها مبنی بر عادیسازی روابط یا ایجاد دو دولتی را راههای ناصواب دانست.
آیتالله اعرافی در پایان توصیههایی مبنی بر ضرورت پیگیری و گفتمانسازی قطع همه انواع روابط اقتصادی سیاسی و فرهنگی با رژیم صهیونیستی مطرح کرد.
