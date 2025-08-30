به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «خوسه مانوئل آلبارس» وزیر امور خارجه اسپانیا، در اظهاراتی صریح اعلام کرد که «زمان حرف زدن به پایان رسیده» و مادرید خواستار تعلیق توافق‌نامه همکاری اتحادیه اروپا با اسرائیل است.

این موضع‌گیری در واکنش به ادامه تجاوزات اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری صورت گرفته است.

پیش از نشست غیررسمی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در آلمان، ۲۰۹ تن از سفرای سابق، دیپلمات‌ها و مقامات ارشد کشورهای عضو، با امضای نامه‌ای مشترک، خواستار اقدام فوری این اتحادیه برای توقف «نقض‌های حقوق بشری» اسرائیل شدند.

این نامه خطاب به رؤسای دولت‌ها، وزرای خارجه ۲۷ کشور عضو، رئیس شورای اروپا، کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا و همچنین نماینده عالی امور خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا و دیگر کمیسیونرهای مرتبط با حوزه‌های مدیترانه، تجارت، برابری، آمادگی و مدیریت بحران ارسال شده است.

«خوسه مانوئل آلبارس» تأکید کرد که اتحادیه اروپا باید در واکنش به اقدامات اسرائیل، توافق‌نامه همکاری را حداقل در طول جنگ به حالت تعلیق درآورد و همچنین فروش سلاح به تل‌آویو را متوقف کند.

او هشدار داده که اعتبار اروپا در معرض خطر است و صرفاً بیانیه‌های لفظی نمی‌تواند جلوی ادامه جنگ را بگیرد.

این تحولات نشان‌دهنده افزایش فشار دیپلماتیک بر اتحادیه اروپا برای بازنگری در روابط خود با اسرائیل، به‌ویژه در زمینه‌های تجاری و امنیتی، در پی ادامه بحران انسانی در غزه است.

