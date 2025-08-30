به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام مهدی خداجویان، مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی از رویکردهای جدید و برنامه های تازه این بنیاد در دوره جدید سخن گفت و ضمن برشمردن اقتضائات جدید زمانی و اجتماعی در دوره مسئولیت خود، نهادینهسازی گفتمان خدمت و تلاش مضاعف برای ارائه خدمات به جامعه هدف را از رویکردهای اصلی این بنیاد برای تکریم فعالان حوزه هیأت برشمرد.
خداجویان، در ادامه با بیان ضرورتهای رسیدگی و توجه به وضعیت زیستبوم هیأت و همچنین خادمان فعال آن، به برخی از خدمات این بنیاد در دوره جدید اشاره کرد و گفت: تلاش کردیم در کوتاه زمان، نمایندگیهای استانی خود را ساماندهی کنیم. چشم انداز خدمت رسانی را ترسیم و بر نهادینه سازی گفتمان خدمت متمرکز شویم.
مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی افزود: تصمیم داریم با پهنهبندی مناطق استانی و فعال کردن ظرفیتهای استانهای مختلف، طرحی نو در ارائه خدمات در سراسر کشور داشته باشیم.
وی در ادامه افزود: در راستای تکریم مقام خادمان عرصه هیأت، برنامه علمدار ستایشگری با محوریت حاج علی آهی را برگزار کردیم و همچنین برای تسهیل در ارائه خدمات به جامعه هدف کمیتهای با عنوان «کمیته حمایت و خدمات» تشکیل شد که با قدرت کار خود را ادامه خواهد داد.
مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی در ادامه با بیان طرح پایش و به روزرسانی پروندههای هویتی ۷ هزار نفر از مخاطبان جامعه هدف، عقد تفاهمنامه با مجموعههای همسو و مرتبط با جریان خدمترسانی بنیاد را از دیگر برنامههای دوره جدید برشمرد.
خداجویان افزود: در ایام اربعین سید و سالار شهیدان هم بنیاد دعبل خزاعی به وظیفه ذاتی خدمت رسانی خود عمل کرد و میزبان بیش از ۵۰۰ نفر از زوار عتبات عالیات اعم از مردم عادی، هیأتها و ذاکران آستان حسینی از تاریخ ۱۳ تا ۲۵ مرداد با وعدههای غذایی، اقامت و مراسمات مختلف در کربلای معلّی پذیرایی کرد.
وی آمادگی و تدارک مقدمات برگزاری «رویداد ملی مقام مجنون» و همچنین اهدای «نشان حبیب» در هفته پایانی شهریور را از جمله مهم ترین برنامههای پیش روی این بنیاد دانست.
