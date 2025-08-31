به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسلام از ابتدای پیدایش با چالش های مختلفی مواجه شده است که سخت‌ترین آنها مواجهه با ضربات نرم دشمن بوده است. سنگینی بار این مسوولیت در صدر اسلام بر دوش شخص نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه با هدایت خداوند متعال و راهنمایی قرآن بوده است و سپس ائمه اطهار علیهم السلام این وظیفه را قبول کردند. در طول این مدت، شاگردان اهل بیت(ع) مدام در این مکتب درس آموختند و بر اساس «علینا القاء الاصول و علیکم التفریع» چه در مسائل فقهی و چه در مسائل کلامی، همانند داستان معروف مناظره مبتکرانه هشام با دانشمند عامی مرزبانی از اسلام حقیقی را ادامه دادند.

با ورود (یا به عبارت بهتر با هجوم) غرب و فرهنگ غربی به عالم اسلام، وظیفه شاگردان مکتب اهل بیت(ع) دوچندان شد تا با چشم باز و مبنایی محکم، هجوم نرم دشمن را رصد و با آن مقابله کنند. «اسرار هزار ساله» و مقابله هایی که با آن شد را باید در همین چارچوب دید. شاید در ابتدا گمان امام خمینی ره بر آن بود که علماء توانسته اند این هجمه را دفع نمایند اما به مرور مشخص شد دفاع به اندازه کافی قوی نبوده و نیاز به شمشیری برنده تر و مشتی کوبنده تر برای حفظ مرزهای عقیده وجود دارد.

کتاب «کشف اسرار؛ زمینه‌ها و پیامدها» اثر حجت‌الاسلام سهراب مقدمی شهیدانی، سعی بر آن دارد که نشان دهد چه زمینه هایی باعث پیدایش «اسرار هزار ساله» و «کشف اسرار» شد، ضرورت اقدام حضرت امام خمینی(ره) چه بود و چگونه ایشان توانستند علاوه بر دفاع، ضربه متقابل را محکم تر بر دشمن فرود آورند و او را تا مدتها خاموش کنند.

در فصل اول این کتاب، فضای ناشی از هجوم فرهنگ غربی به تصویر کشیده می‌شود. یکی از اصلی‌ترین محور های این هجوم، دین زدایی از جامعه بود که با واکنش روحانیت متعهد روبرو شد. لذا تقابل و تخریب روحانیت نیز در برنامه دین زدایی لازم بود. از طرفی روحانیت هم در همان دوره، با تحول جدیدی پا به عرصه گذاشت. دوره زعامت آیت الله حائری و آیت‌الله العظمی بروجردی نیز در همین فصل بررسی می‌شود.

در فصل دوم کتاب ابتدا مروری اجمالی بر محتوای «اسرار هزارساله» می‌شود و سپس تلاش های علما برای پاسخ به آن بررسی می‌شود تا مشخص شود جریان متعهد حوزه فعال بوده است گرچه مرحوم امام خمینی(ره) در افقی بالاتر از همه قرار داشتند. در بخش سوم از این فصل به محتوای اصلی کتاب حاضر یعنی زمینه ها و پیامد های کشف اسرار پرداخته میشود. از جمله پیامد ها، واکنش جریان های مختلف مذهبی به کشف اسرار است. نگاه جریانی نویسنده به روحانیت و مخالفین، باعث تحلیلی جامع‌تر و واقع بینانه تر به وقایع آن دوران خواهد شد.

یکی از سوالات چالشی در مورد کشف اسرار این است که چرا مرحوم امام خمینی(ره) با انتشار آن پس از انقلاب مخالفت کردند؟ آیا این کتاب جدلی بوده و از مقبولات نویسنده اسرار هزارساله استفاده کرده و لذا فقط با همان زمانه تناسب داشته است؟ آیا این کتاب به شبهاتی که حل شده و از ذهن جامعه پاک شده، دامن می‌زند؟ خلاصه اینکه دلیل مخالفت امام ره با انتشار دوباره چه بوده و آیا همان علت همچنان پابرجاست؟ نویسنده بر آنست که به علل مختلف، اکنون نیاز به چاپ دوباره و ترجمه دقیق کشف اسرار وجود دارد.

در پایان فصل دوم، به خلاصه ای از محتوای کتاب پرداخته میشود و در فصل سوم، دلالت‌هایی که از لابلای مطالب کتاب قابل فهم است، استخراج شده است و در واقع به این کتاب بعنوان سندی بر نظرات امام خمینی(ره) و نیز سندی تاریخی که فضای آن سال‌ها را ترسیم کرده، نگاه شده است.

کتاب «کشف اسرار، زمینه‌ها و پیامدها» نوشته حجت الاسلام مقدمی شهیدانی نگارش و توسط انتشارات وعده صادق چاپ شده است.

