به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معلمان استان بلخ افغانستان می گویند که خانواده‌های شیعه با وجود چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌ها، مشوق تحصیل و آموزش فرزندان‌شان هستند.

مرادعلی، یکی از آموزگاران شیعه در استان بلخ روز شنبه(۸ شهریور) به خبرنگار ابنا گفت: اوضاع آموزشی مثل سابق نیست و محدودیت‌ها زیاد شده است. با وجود این محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی که مردم دارند، کماکان به امید فردای بهتر فرزندان‌شان را به مراکز آموزشی می‌فرستند.

وی همچنین بیان داشت که او و برخی دیگر از آموزگاران از مناطق مختلف شهر مزارشریف، تیم آموزشی را بسیج کرده‌اند تا آموزش‌های تحصیلی را با نظر به وضعیت اقتصادی خانواده‌ها در مناطق شیعه‌نشین ارائه کنند.

آقای مرادعلی تصریح کرد که در شرایط کنونی بسیاری از خانواده‌های شیعه در استان بلخ به دلیل فقر و مشکلات مالی، تامین هزینه‌های آموزش فرزندان‌شان را ندارند.

او افزود: مراکز آموزشی در مناطق شیعه‌نشین خیلی خوب فعال هستند و تلاش می‌کنند. ما آمادگی کنکور را برای دانش‌آموزان به گونه جدی دنبال می‌کنیم تا فرزندان خانواده‌ها همانند گذشته خوب بدرخشند و وارد دانشگاه شوند.

این آموزگار شیعه استان بلخ در ادامه خاطرنشان ساخت که وضعیت کنونی آموزش این استان نسبت به گذشته متفاوت شده و مراکز آموزشی با کاهش شدید دانش‌آموزان مواجه هستند.

به گفته مراد علی، در نظام جمهوریت حدود ۷۰ درصد کلاس درسی را دانش‌آموزان دختر تشکیل می‌داد، اما دختران اکنون از آموزش محروم هستند و مراکز فقط با دانش‌آموزان پسر فعال هستند.

از سوی هم، ملکه علوی یکی از دختران سادات شیعه در استان بلخ می‌گوید، زمانی‌که او در آزمون کنکور شرکت کرد، با کسب ۳۱۱ نمره در دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل قبول شده بود، اما دیری نگذشت که درب دانشگاه‌ها بر روی دختران بسته شد.

خانم علوی اظهار داشت که او دو سال می‌شود دانش خود را در یکی از مدارس خصوصی شهر مزارشریف برای آموزش فرزندان شیعه به کار گرفته و مشغول تدریس است.

گفتنی است، حکومت طالبان پس از روی کار آمدن در افغانستان، دختران را از رفتن به مدارس و دانشگاه‌ها منع کرد و در پی این اقدام، بسیاری از دانشگاه‌های خصوصی و مراکز آموزشی به دلیل کمبود دانش‌آموز و دانشجو و درگیری با محدودیت‌های وضع‌شده از فعالیت بازماندند.

