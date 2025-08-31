تاکید رهبر انقلاب بر عملیاتی نمودن توافق راهبردی ایران و چین

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حساب‌های دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در شبکه‌های اجتماعی، بیانات رهبر انقلاب درباره ظرفیت نقش‌آفرینی ایران و چین در صحنه جهانی و لزوم عملیاتی نمودن توافق راهبردی دو کشور را به زبان چینی و در آستانه سفر رئیس جمهور به این کشور منتشر کردند.

در این مطلب آمده است که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: «ایران و چین با سابقه کهن تمدنی در دو سوی آسیا، قدرت تحول‌آفرینی در صحنه منطقه‌ای و جهانی را دارند. عملیاتی نمودن تمامی ابعاد توافق راهبردی، این راه را هموار میکند.»



