تاکید رهبر انقلاب بر عملیاتی نمودن توافق راهبردی ایران و چین

۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۶
تاکید رهبر انقلاب بر عملیاتی نمودن توافق راهبردی ایران و چین

در آستانه سفر رئیس‌جمهور کشورمان به چین، حساب‌های رسمی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در شبکه‌های اجتماعی، بخشی از بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره اهمیت روابط ایران و چین را به زبان چینی منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حساب‌های دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در شبکه‌های اجتماعی، بیانات رهبر انقلاب درباره ظرفیت نقش‌آفرینی ایران و چین در صحنه جهانی و لزوم عملیاتی نمودن توافق راهبردی دو کشور را به زبان چینی و در آستانه سفر رئیس جمهور به این کشور منتشر کردند.

در این مطلب آمده است که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: «ایران و چین با سابقه کهن تمدنی در دو سوی آسیا، قدرت تحول‌آفرینی در صحنه منطقه‌ای و جهانی را دارند. عملیاتی نمودن تمامی ابعاد توافق راهبردی، این راه را هموار میکند.»

