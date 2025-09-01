به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون پژوهش حوزه های علمیه با بیان اینکه شبهه در این زمانه پیشروی کرده و اهل علم و دین را فراگرفته تاکید کرد: برای مقابله با شبهه باید پیشرفت کرده و از ابزارهای جدید استفاه کنیم.

به گزارش شفقنا، حجت‌الاسلام والمسلمین فرهاد عباسی معاون پژوهش حوزه های علمیه در آیین اختتامیه چهارمین دوره آموزشی «شبهه شناسی، روش پاسخ و مواجهه» که در مجتمع یاوران مهدی (عج) برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت امام حسن عسکری (ع) به تاریخ زندگانی حضرت پرداخت و گفت: امام حسن عسکری (ع) کوتاهترین دوره امامت را داشتند و در سن ۲۸ سالگی به شهادت رسیدند.

وی افزود: پیشوای یازدهم به دو دلیل همینه جامعه اصیل شیعه و ظرفیت این جریان در مقابله با حکومت وقت و نیز وجود روایات مربوط به تولد مهدی موعود (ع) در فشار و کنترل شدیدی قرار داشتند.

وی با بیان اینکه امام حسن عسکری (ع) با شبهات زیادی مواجه بودند؛ کغت: برخورد ایشان در مواجهه به شبهات برای ما بسیار آموزنده است.

وی سپس به نمونه هایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: سید بن طاووس در کتاب مهج الدعوات آورده است مردم قم نامه‌ای به امام نوشتند و دعایی را مطالبه کردند. امام در بخشی از این دعا به تبیین شرایط عصر خود می‌پردازند که مطالعه این شرایط برای دوره درس آموز است.

وی اضافه کرد: تسلط دشمنان دین و کسانی که به عنوان حاکم سراپا نقص و کاستی بوده و منکر حاکمیت الله هستند، تباه کردن بلاد و سرزمین ها از جمله مسائلی است که امام در این دعا مطرح می کنند و می فرمایند:«حق ما را گرفتند، بین خود تقسیم کردند و دست به دست می‌کنند، با سهم یتیمان و بیوه زنان به دنبال تامین وسایل هرزگی هستند، غیر مسلمانان را بر مسلمانان مقدم کردند. مسلمانان واسطه و وسیله ای که آن ها را گرسنگی و تشنگی نجات بدهند ندارند، مومنان ضعیف و اسیر فقر و وارث غم و ذلت شده‌اند.»

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه ادامه داد: از جمله گروه ها و فرق انحرافی که در عصر امام حسن عسکری (ع) وجود دارند می توان به ناصبی‌ها که منکر ولایت اهل بیت بودند، اهل غلو که در شبهه افکنی نزد جوانان فعال بودند و گروه واقفیه اشاره کرد..

وی با بیان اینکه در این دوره، شبهات اعتقادی و سیاسی فراوان به چشم می خورد، گفت: در شبهات سیاسی، فردی معروف به صاحب الزنج قیام کرد و مدتی برخی شهرها را تصرف نمود و شهری جدید بنا کرد و معروف شد که علوی است در حالیکه امام عقاید او را تایید نکرده بودند. امام (ع) به دلیل اینکه عده ای از علویان پیرو او شده بودند دیدگاه خود را مخفی نکردند و به صراحت فرمودند: «صاحب الزنج» از ما اهل بیت (ع) نیست.

عباسی بیان کرد: برخورد امام حسن عسکری (ع) با اسحاق کندی – کسی که در حال نگارشی به نام تناقض القرآن بود- آموزنده است. امام وقتی متوجه شدند او در حال نگارش این کتاب است وارد عمل شدند و نگذاشتند شبهه ریشه دواند و بعد اقدام کنند.

وی ادامه داد: امام حسن عسکری (ع) به یکی از پیروان خود که از شاگردان او بوده است در آموزش برای چگونگی به پاسخ دادن به اسحاق کندی می‌گوید مدتی با او انس بگیر و به وی محبت کن. برای پاسخ به شبهه فقط نیاز به علم و دانش نیست بلکه ارتباط درست بسیار مهم است. نباید از موضع بالا و تند برخورد کنیم.

وی شبهه را از کارآمدترین ابزار جنگ ترکیبی دانست و خاطرنشان کرد: در این نوع از جنگ نمی‌توان بسیط وارد میدان شد بلکه مواجهه ما هم باید ترکیبی باشد. برای جوان و اندیشمندان شبهه دار باید وقت بگذاریم و بخشی از این وقت باید با عطوفت و مهربانی و محبت کردن باشد.

عباسی با اشاره به اهمیت باورمندی گفت: قبل از هر چیزی نیاز به باور داریم؛ باید ایمان و باورمان به راهمان قوی باشد. گام دوم، علم و دانش است. در کنار باور و علم، روشمندی نیز کمک کننده است.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه با تاکید بر پیشروی شبهه در این زمانه اظهار کرد: در مقابله شبهه نمی‌توانیم بی تفاوت باشیم. امروز شبهه پیشروی کرده است به طوری که جامعه اهل علم و دین ما را هم فرا گرفته است.

وی اضافه کرد: امروز شبهه افکنان پیشرفت کردند و با روش‌ها و ابزارهای جدید اقدام می‌کنند به همین خاطر ما نیز باید برای حل شبهه پیشرفت کنیم.

وی تاکید کرد: برای اینکه حوزه‌ای پویا باشیم باید قبل از اینکه مسائل رخ بدهد پاسخ را آمده کرده باشیم. حوزه پویا حوزه‌ای است که در مقابل شبهه افکنان محیط خود واکنش داشته باشد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸