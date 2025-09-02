ترور نخست وزیر یمن، رژیم صهیونیستی را از زوال نجات نخواهد داد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ راجه ناصرعباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان با محکومیت ترور نخست وزیر یمن و اعضای کابینه‌اش در حمله اسرائیل گفت: این اقدام نمونه‌ای دیگر از نقض آشکار قوانین بین‌المللی توسط جنایتکاران جنگی صهیونیست است.

وی تأکید کرد که این اقدام بزدلانه، موجودیت غیرقانونی اسرائیل را از زوال حتمی‌اش نجات نخواهد داد.

راجه ناصر افزود: مردم شجاع یمن بر این حادثه فائق خواهند آمد. من همدردی قلبی خود را با مردم یمن ابراز می‌کنم و برای تقویت قدرت و اتحاد آن‌ها در مقابله با این ظلم دعا می‌کنم.

