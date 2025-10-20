به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید امین شیرازی، رئیس سازمان دانشجویی امامیه پاکستان گفت: اسرائیل بار دیگر با نقض آشکار موافقت‌نامه آتش‌بس، اغراض پست و شیطانی خود را در برابر جهانیان فاش ساخته است.

وی افزود: پیش‌تر نیز هشدار داده بودند این طرح شیطانی صرفاً یک حیله و فریب مقطعی است که هدفش گمراه کردن مردم فلسطین و افکار عمومی جهانی بوده و اکنون واقعیات آشکار شده است.

امین شیرازی تأکید کرد: شرکت در چنین طرح‌های شیطانی، خیانت آشکار به نظریه پاکستان محسوب می‌شود. از این‌رو، ما از دولت پاکستان که در این توافق مشارکت داشته خواستاریم که در برابر این نقض فاحش فوراً واکنشی قاطع، سخت و عملی نشان دهد.

رئیس سازمان دانشجویی امامیه پاکستان تصریح کرد: باید در سطح بین‌المللی اقدامات مؤثری صورت گیرد و سکوت یا معیار دوگانه هرگز قابل‌قبول نیست.

وی افزود: اکنون زمان اتخاذ موضعی محکم، روشن و در چارچوب عدالت، قانون و کرامت انسانی فرا رسیده است.



