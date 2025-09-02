به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک فروند پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی امروز سه‌شنبه اعلامیه‌هایی تحریک‌آمیز علیه حزب الله در آسمان روستای «رب ثلاثین» در جنوب لبنان پخش کرد و به ساکنان منطقه درباره همکاری با حزب الله هشدار داد.

به گزارش روسیا الیوم، در این اعلامیه که با عکسی از یک دستگاه بیل مکانیکی و تصویر انفجارهای ناشی از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مواضع حزب الله در لبنان همراه است، آمده است: این تراکتور (بیل مکانیکی) در حال بازسازی زیرساخت‌های نظامی متعلق به حزب الله در زیر زمین است… معاملات مشکوک با حزب الله هیچ صرفه اقتصادی ندارد… از حزب الله و اعضای آن فاصله بگیرید. آنها مانع بازسازی کشور هستند.

پیش از این نیز ارتش رژیم صهیونیستی تصاویری ویدئویی از هدف قرار دادن بیل مکانیکی که عکس آن در این اعلامیه دیده می‌شود، منتشر کرده بود. رژیم صهیونیستی مدعی شد در این حمله یک عضو «برجسته» حزب الله را هدف قرار داده است.



