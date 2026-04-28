به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط آمریکایی-اسلامی (CAIR) با انتقاد شدید از اقدامات رژیم صهیونیستی، اعلام کرد تخریب تأسیسات خورشیدی در یک روستای مسیحی در جنوب لبنان و نیز حمله به زیرساختهای مشابه در نوار غزه، بار دیگر ضرورت توقف حمایت مالی و نظامی آمریکا از این رژیم را نشان میدهد.
این نهاد که بزرگترین سازمان مدنی مسلمانان در ایالات متحده بهشمار میرود، با استناد به گزارشها و تصاویر منتشرشده تأکید کرد که نیروهای اسرائیلی زیرساختهای غیرنظامی تولید انرژی خورشیدی را در یک روستای لبنانی هدف قرار دادهاند؛ اقدامی که ساکنان را از یکی از منابع حیاتی برق محروم کرده است.
بر اساس این گزارش، در نوار غزه نیز یک ایستگاه شارژ تلفن همراه که با انرژی خورشیدی فعالیت میکرد، هدف حمله قرار گرفت که در پی آن، مسئول این مرکز کشته شد. این اقدام در حالی صورت گرفته که بهگفته منابع، در ۲۴ ساعت گذشته نیز شماری از فلسطینیان علیرغم اعلام آتشبس، در حملات رژیم صهیونیستی جان خود را از دست دادهاند.
در بیانیه CAIR آمده است: «تخریب پنلهای خورشیدی در یک روستای مسیحی در لبنان و یک ایستگاه شارژ در غزه، نمونههای دیگری از آسیبهای کور و بیتمایز به زیرساختهای غیرنظامی توسط نیروهای اشغالگر اسرائیلی است. این اقدامات نهتنها رنج انسانی را تشدید میکند، بلکه نشاندهنده الگویی است که مالیاتدهندگان آمریکایی نباید مجبور به تأمین هزینههای آن باشند.» این نهاد همچنین تأکید کرد که «کنگره باید فوراً برای پایان دادن به کمکهای نظامی که چنین اقداماتی را ممکن میسازد، وارد عمل شود.»
این سازمان پیشتر نیز با اشاره به گزارشهایی درباره غارت اموال غیرنظامیان در شهرهای اشغالی لبنان، حمله به مساجد و هدف قرار دادن نیروهای امدادی، خواستار توقف حمایتهای آمریکا از رژیم صهیونیستی شده بود. CAIR همچنین با محکوم کردن آنچه «جنگ طولانیمدت علیه مسیحیان» توصیف کرده، اعلام کرد که بیتوجهی دولت آمریکا و کنگره به این اقدامات، به تداوم نقض حقوق غیرنظامیان دامن میزند.
به گزارش ابنا، سه روز پیش ارتش اسرائیل زیرساختهای روستای دبل در جنوب لبنان را تخریب کرده است. طبق گزارشها، پنلهای خورشیدی تأمینکننده برق و سیستم پمپاژ آب این روستا آسیب دیدهاند. فیلم منتشر شده توسط رسانههای لبنانی نشان میدهد بیلهای مکانیکی ارتش اسرائیل به پنلهای خورشیدی در روستای مسیحینشین دبل میرسانند.
همچنین چندی پیش هم اقدام تحقیرآمیز یک نظامی رژیم اسرائیل در تخریب تمثال حضرت عیسی (ع) در یکی از روستاهای جنوب لبنان، موجی از خشم و انزجار را در میان مسیحیان لبنان و پیروان این پیامبر بزرگ الهی در سراسر جهان برانگیخت.
