به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد : توافقی که قرار است بین ایران و آمریکا امضا شود، هیچ‌یک از اهدافی را که دولت نتانیاهو در جنگ با تهران تعیین کرده، محقق نمی‌کند.

طبق نقل شبکه المیادین، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز به نقل از مقامات این رژیم گزارش داد توافق آمریکا و ایران عمیق‌ترین منافع امنیتی اسرائیل را به خطر می اندازد.

شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی نیز با ابراز خشم از توافق احتمالی ایران و آمریکا مدعی شد: تا زمانی که حکومت ایران پابرجاست، توافق با ایران برای اسرائیل بسیار بد است.

در همین پیوند کابینه کوچک امنیتی رژیم صهیونیستی فردا شب برای برسی توافق احتمالی ایران و آمریکا تشکیل جلسه خواهد داد.

این تحرکات همزمان با گمانه زنی ها برای امضای توافق میان ایران و آمریکا صورت می گیرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد؛ توافق با ایران فردا ( یکشنبه ) امضا خواهد شد

گفتنی است ترامپ روز شنبه به وقت محلی در شبکه تروث سوشال خود مدعی شد: بلا فاصله بعد از امضای توافق تنگه هرمز نیز باز می‌شود.

رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد: توافق باراک حسین اوباما با ایران، یعنی برجام، مسیری آسان و زیبا و هموار به سوی سلاح هسته‌ای بود که ایران شش سال پیش به آن می‌رسید و تا الان دیگر مدتها از آن استفاده می‌کرد.

وی گفت: ما مشتاقانه منتظر همکاری با ایران و کل خاورمیانه در آینده‌ای دور هستیم. امیدواریم این روند به سرعت، آسانی و به شکلی روان پیش برود.

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