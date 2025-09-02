به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کانون فرهنگی هنری سردار شهید محسن فخری زاده مسجد جامع روستای اسحاق آباد از جمله کانون های روستایی است که توانسته تابستانی متفاوت را با برنامه های متنوع و خلاقانه خود برای بچه های روستا فراهم کند تا با جذب بچه ها به مسجد، علاوه بر آموزش و بازی و انس بچه ها با قرآن و کتاب، در امور خدماتی مسجد مثل نظافت هم مشارکت کنند.

فعالیت های اوقات فراغت مساجد در طرح کانون نشاط ۴ این روزها به انتهای راه رسیده و کانون های فرهنگی هنری مساجد هرچه در چنته دارند در این واپسین روزهای تابستان برای رونق بخشیدن به مسجد و افزودن بر غنای محتواهای آموزشی و همچنین برگزاری اردوها و برنامه های تفریحی رو کرده اند.

جنس برنامه ها و اقدامات در روستاهای کوچک و دورافتاده با شهرهای بزرگ همون مشهدالرضا(ع) بسیار متفاوت است. هم روحیات بچه ها و هم امکانات کانون، و این باعث می شود تا مدیران کانون های فرهنگی در مساجد روستایی راه های خلاقانه ای را نیز پیدا کرده و با کمترین امکانات نشاط را به بچه های روستا هدیه کنند.

کانون فرهنگی هنری سردار شهید محسن فخری زاده مسجد جامع روستای اسحاق آباد شهرستان کاشمر از جمله کانون های تازه تاسیسی است که از سال ۱۴۰۲ تاسیس شده است. این روستا محروم با جمعیت ۸۷۰ نفر و ۲۵۰ خانوار در ۲۵ کیلومتری جنوب کاشمر قرار دارد و واحد تخصصی خواهران آن نیز با مدیریت خانم ثابت قدم به تازگی آغاز به کار کرده است.

تنوع برنامه‌ها در کانون؛ از قرئت و حفظ قرآن تا حلقه‌های کتابخوانی و داستان‌های شهدا

ثابت مقدم در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در مشهد در خصوص برنامه های این کانون گفت: در حال حاضر نزدیک به ۵۰ نفر عضو این کانون هستند که به صورت فعال در برنامه های مسجد شرکت می کنند. برنامه ها را به گونه تدارک دیدیم که برای تمام سنین اعم از دختر و پسر مورد استفاده، مفید و لذت بخش باشد.

وی با اشاره به تنوع دوره های آموزشی افزود: کلاس های کودکانه و نونهالان در روستا اعم از قرآن روخوانی و روان خوانی و حلقه های کتابخوانی نیزتازه راه افتاده است.

مدیر واحد خواهران کانون فرهنگی هنری سردار شهید محسن فخری زاده در ادامه با بیان اینکه کلاس ها در تیرماه و مرداد ماه هر روزه برگزار شده تصریح کرد: کلاس خوشنویسی ویژه کودک و نوجوان، کلاس روخوانی و روانخوانی قرآن ویژه نوجوان، کلاس حفظ سوره های کوچک قرآن همراه با قصه گویی ویژه کودک و در کنار این کلاس ها بیان مباحث اخلاقی و داستان‌های شهدا متناسب با سن بچه ها از جمله دوره های آموزشی ماست.

تمیز کردن هفتگی مسجد با یاری بچه‌ها

وی ادامه داد: علاوه بر کلاس های آموزشی و تفریحی بچه ها در امورات مسجد نیز مشارکت و کمک می کنند. به عنوان مثال تمیز کردن هفتگی مسجد یکی از برنامه های روتین و همیشگی ماست که در کنار هم انجام میدهند.

یک روز در هفته، «روز بازی مسجد» برای بچه‌های مسجد

ثابت مقدم بیان کرد:یک روز در هفته را نیز به عنوان «روز بازی» انتخاب کردیم و در آن روز بچه ها بازی فکری و عروسک یا اسباب بازی همراه با عصرانه سالم می آوردند ودر مسجد در کنار هم بازی می کنند.

وی ادامه داد: برای گروه نوجوان هم بازی های پانتومیم، جورچین، حدیث و ... را داریم و در کنار آن گفت و گو پیرامون چالش های سنی آنها نیز انجام می شود و سعی می کنیم حسب اقتضائات روز به طرح بحث با بچه ها پرداخته و به سوالات و شبهات آنها هم پاسخ بدهیم.

مدیر واحد خواهران کانون فرهنگی هنری سردار شهید محسن فخری زاده گفت: قطعا حضور بچه ها در برنامه های فرهنگی هنری باعث شده آنها در برنام های مذهبی همچون و نماز جماعت و قرائت زیارت عاشورا و سایر ادعیه نیز مشارکت فعال تر و بیشتری داشته باشند تا در کنار تربیت، تزکیه و تعالی روح و ارتقای دینی آنها هم صورت گرفته باشد.

وی با فعالیت های ورزشی این کانون نیز اشاره کرده و گفت: حسب گروه های سنی و جنسیت بچه ها برنامه های ورزشی هم برای اعضا و سایر بچه های روستا هم داریم که عمدتا این فعالیت های ورزشی سرگرمی بچه ها در کنار مسجد و در خانه ورزش روستا انجام می شود.

